代表賴總統赴國際自由聯盟 范雲：台灣是民主前線哨兵

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
范雲表示，讓大家攜手共同建立一個民主Democracy、和平Peace、繁榮Prosperity 的世界，這也是賴總統認為民進黨英文縮寫ＤＰＰ現在應代表的三個字，演說內容大獲好評。圖／范雲辦公室提供
范雲表示，讓大家攜手共同建立一個民主Democracy、和平Peace、繁榮Prosperity 的世界，這也是賴總統認為民進黨英文縮寫ＤＰＰ現在應代表的三個字，演說內容大獲好評。圖／范雲辦公室提供

民進黨立委范雲代表台灣，赴智利出席國際自由聯盟（LI）年會，范雲當選非常任副主席，在閉幕晚會更代表賴清德總統發表談話。她表示，在這個關鍵時刻，台灣就是民主前線的哨兵，面對來自中國日益增加的壓力、威脅與霸凌，台灣比以往任何時候都更需要全球民主團結。

范雲表示，這次受民進黨主席賴清德指派，代表民進黨到智利參加國際自由聯盟（LI）年會，也榮幸未來擔任LI非常任副主席。新任會長當面告訴我，台灣隊的表現世界級（world class ），未來期待台灣在LI參與更多。

范雲在年會閉幕晚宴上向在場ㄧ百多位國際民主工作者致詞指出，她從台北、東京、紐約飛了30多個小時到聖地牙哥，就是希望代表民進黨主席，也就是現任賴總統，當面感謝大家和台灣站在一起。

范雲說，作為一個曾經爭取台灣民主化的學運參與者，她誠摯地向在全世界爭取民主的大家，獻上敬意。在過去三天年會裡，她很享受每一個對話；在這裡，感受空氣中充滿喜悅、能量、團結，以及希望。

范雲表示，民進黨成立在解嚴前的1986年。它和LI的連結非常深厚，早在1994民進黨還在野時，就加入LI。這30年來，LI陪伴民進黨成長，更是台灣推動艱困的國際參與的珍貴夥伴。

范雲指出，現任副總統蕭美琴也曾擔任LI的常任副主席，前總統蔡英文也在2022年受邀開幕致詞，這些都顯示台灣與這個全球自由社群的深厚連結。

范雲說，讓大家攜手共同建立一個民主Democracy、和平Peace、繁榮Prosperity 的世界，這也是賴總統認為民進黨英文縮寫ＤＰＰ現在應代表的三個字。

民進黨立委范雲代表台灣，赴智利出席國際自由聯盟（LI）年會，范雲當選非常任副主席，在閉幕晚會更代表賴清德總統發表談話。圖／范雲辦公室提供
民進黨立委范雲代表台灣，赴智利出席國際自由聯盟（LI）年會，范雲當選非常任副主席，在閉幕晚會更代表賴清德總統發表談話。圖／范雲辦公室提供

民進黨 范雲 蔡英文

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