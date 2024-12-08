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新聞眼／民眾黨派系爭權 搶當柯文哲身邊人

聯合報／ 記者林縉明
柯文哲即便涉案被羈押禁見，但在民眾黨內地位仍難以撼動，但親近柯文哲身邊的核心將面臨大洗牌。 圖／聯合報系資料照片
柯文哲即便涉案被羈押禁見，但在民眾黨內地位仍難以撼動，但親近柯文哲身邊的核心將面臨大洗牌。 圖／聯合報系資料照片

民眾黨代表改選結束，緊接而來的將是中央委員選舉，牽動民眾黨決策核心將搬風，檯面下派系間鬥爭頻頻，但民眾黨始終仍是柯文哲一人政黨，柯文哲即便涉案被羈押禁見，但在民眾黨內地位仍難以撼動，不同的是，親近柯文哲身邊的核心將面臨大洗牌。

民眾黨成立以來，始終被外界認為是一人政黨，柯文哲不論是聲量、影響力等，都是大於民眾黨，民眾黨內大大小小決策，都是柯一人拍板說得算，尊柯一直是民眾黨難以撼動的核心價值，即便柯文哲身陷弊案爭議，民眾黨內依舊力挺柯文哲。

黨代表選舉就能看出柯文哲還是民眾黨神主牌，多數候選人都表態力挺柯，爭取黨員支持，可見挺柯仍是民眾黨最大共識，即便黨內派系鬥爭暗潮洶湧，各派系積極運作黨代表選舉，爭的只是希望能進到中央委員會，取得向柯文哲提出建言的機會，參與核心決策，而非取代柯成為民眾黨新共主。

柯文哲被羈押禁見以來，民眾黨遲遲不推代理黨主席，意味著柯文哲地位難以動搖，沒有人敢在柯落難時刻當面挑戰地位，更不想落人口舌，就連黨內聲量很高的黃國昌，也是擺低姿態，力挺柯文哲捍衛清白到底，證明了即便柯文哲不在家，仍是民眾黨最倚重的領袖，難被他人取代。

後柯文哲時代，只要柯文哲沒有殞落，民眾黨還是柯一人說了算，此次民眾黨代表改選踴躍，也顯示對現行決策核心表現不滿意，派系爭權奪利不會隨著黨代表選舉結束，民眾黨內鬨的戲碼恐怕才剛要開始。

柯文哲 民眾黨

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