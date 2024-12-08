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民眾黨黨代表選舉 蔡壁如有望重返白營決策核心

聯合報／ 記者林縉明／台北報導
民眾黨前立委、台中市政府顧問蔡壁如。 聯合報資料照片
民眾黨前立委、台中市政府顧問蔡壁如。 聯合報資料照片

民眾黨昨天舉行黨代表選舉，採取線上投票，選出一一一位黨代表，民眾黨決策核心恐洗牌，預計近日公布當選名單。根據目前已知的投票結果，前立委蔡壁如掌握廿四席黨代表，有望重返黨中央決策核心。

民眾黨代表選舉昨天舉行線上投票，黨主席柯文哲遭羈押禁見，首度缺席黨職投票。黨代表改選可能牽動民眾黨權力核心大洗牌，黨內各派系布局積極。有黨員發現，蔡壁如服務處同仁在地方跑行程時，穿著印有「壁」字的衣服，質疑蔡壁如透過地方勢力在黨內創派。

另外，民眾黨內流傳一份黨代表投票寶典，部分候選人名字前出現「可跟菜」的圖示，暗指是各地支持蔡壁如的人馬。據了解，蔡壁如人馬可望掌握廿四席黨代表席次，並掌握立委林國成人馬的六席。

蔡壁如表示，民眾黨很小，不用一直在分派系，不清楚是誰幫她分派別，黨代表選舉是基層選舉，不用干預，希望公開透明情況下，選出可以反映黨員新生的黨代表，不是淪為某高層派系的橡皮圖章。

蔡壁如說，有心人士刻意說她在搞壁如派，其實地方組織經營非常辛苦，她是幫忙地方組織，成就的還是民眾黨，不需要這樣猜忌。

被點名跟蔡壁如結盟的林國成則說，不知道消息從何而來，現在民眾黨上下一心，比過去更團結，沒有派系問題。

投票 民眾黨 蔡壁如

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