藍委推代孕入法 黨內「怕太衝」有雜音

人工生殖政策大轉彎，國健署一開始支持代理孕母入法，後來認為代理孕母應脫鉤處理。關於是否開放代理孕母的聲音兩極，在野部分立委支持代理孕母入法，除婦女團體反對外，有藍委坦言宗教的壓力也大，國民黨衝在最前面，要小心因應，否則將會掉票。

有藍委表示，宗教的壓力很大，他們連人工生殖都反對。其實現在本就可做「試管嬰兒」，但因是對同志開放，宗教團體反對，他也頂著很大的壓力。況且在代理孕母部分，全世界亦無共識，宗教團體反對是因為把身體「商品化」了，婦女團體同理。

另有藍委表示，人工生殖法的討論，在地方的確引發不小的關注，跑市場，跑宗教活動，許多民眾會問，「國民黨真的要開放代理孕母？」「國民黨真的要開放同性夫妻進行人工生殖？」當民進黨立委的版本都不願涉入代理孕母深水區時，國民黨一定要想清楚整體策略，是要用「進步議題」戳破民進黨假面具，還是真的要將「進步議題」推動入法？

該藍委認為，國民黨在意識形態的光譜上本就是「保守政黨」，一下子走到光譜的另一極端，甚至比民進黨更激進，國民黨是否已經準備面對政治跟民意的雙重衝擊？國民黨是否有踩煞車的規畫？黨團都應該要想清楚，沒有共識下強推修法，可能造成國民黨自亂陣腳，最後騎虎難下的結果。

國民黨立委陳菁徽表示，從這屆上任開始倡議到現在的衛環委員會審查，不只有許多年輕不孕夫妻的鼓勵，走訪高雄地方時更有不少長輩給予支持。

陳菁徽認為，不孕症的生育權不僅不分黨派，更不分性傾向，這次的人工生殖修法除了代理孕母議題外，更重要的是能保障單身女性、女女伴侶的生育權，甚至將更多生殖細胞監管加嚴納入本次的修法中，以跟上當前的社會共識與醫學發展。

對於有部分女權及宗教團體提出反對代理孕母的聲音，陳菁徽認為，也就是因為要有更全面的討論，才要要求衛福部盡速將政府的版本送入立法院，到委員會進行實質的審查。