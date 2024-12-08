代孕引爆婦團、同志矛盾 綠營壓力鍋

「人工生殖法」修法涉及開放代理孕母議題，引發長期挺綠的社團內部角力。民進黨人士表示，婦女團體反代孕、同志團體支持代孕，對綠營而言「手心手背都是票」，已讓該民生法案層次上升到政治法案，雙方社團各自發動遊說，壓力不小；民進黨政府既然已拍板，支持代孕議題脫鉤處理，未來將著重向同志團體溝通說明。

人工生殖法部分條文修正草案共計十六個版本，部分版本涉及代理孕母制度，衛福部原先立場是修法版本納入代理孕母，交由立法院討論，但日前態度轉變，指代理孕母爭議太大，因此決定先推動有共識的部分，修法草案會將代理孕母脫鉤處理。

在衛福部政策大轉彎後，同志團體的態度也出現了微妙的變化。原本台灣彩虹平權大平台協會、台灣同志家庭權益促進會、台灣同志諮詢熱線在今年二月還聯合包括台灣女人連線在內的近卅個團體，聯合發表一篇「先行開放單身女性與女同志配偶使用人工生殖技術 代理孕母不應急就章」的聲明；而在衛福部修法態度明朗後，台灣女人連線等十八個團體又發出一篇「代孕侵害人權 停止代孕立法」的新聞稿，這次卻少了上述三個同志團體。

這三個同志團體則是發出聯合聲明，指出各修法版本落差大，希望立委們在平等保障各方權益與基於兒童最佳利益的情況下，整合各版本充分討論並審慎處理；他們支持多元開放的修法方向，但應避免歧視與汙名，並要重視人工生殖子女身世知悉權，以更符合兒童發展權利及相關公約規定。

聲明也指出，近期國健署對外發言的立場快速轉變，新聞資訊不一致，導致民間團體無所適從，政策的公民討論也將難以聚焦，期待政策研擬過程應更具透明公開性。

多個婦團則指出，一旦通過代孕，將導致女性的子宮商品化，並讓經濟弱勢女性成為剝削對象，他們強烈主張，應將代孕與人工生殖法脫鉤處理，並舉行公聽會擴大討論。

民進黨人士指出，該案原先確實朝開放代理孕母方向研議，但政策方向調整，考量之一正是社會氛圍；經評估，連綠營支持者對代孕支持度都相對有限，朝婦團意見進行是可預期結果。民進黨立院黨團也已草擬出政策辯護主軸，將聚焦不是反對代孕，而是反對草率立法，衍生出的商業代孕問題，不能將女性子宮作為營利工具，盼以此弭平綠營支持者的內部矛盾。