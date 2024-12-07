社工被霸凌3／師徒制易生霸凌 專家籲比照性平設專責單位

官署霸凌案讓社會興起一波職場霸凌Me Too潮。據統計，社工目睹或遭遇職場霸凌比率，竟超過8成。專家點出，社工界圈子小，且師徒、學長學弟制明顯，容易發生霸凌事件，要加以預防，必須有能讓員工放心的申訴管道，政府應比照性平三法，要求機構設置專責單位，並透過案例討論，訂出霸凌定義。

台灣臨床心理學會理事長楊啟正說，心理師、社工等助人工作存在「老師手把手教學生」的師徒制文化，一旦發生霸凌事件很難處理，有時是前輩認為過去也被這樣教導，認定以嚴厲的言語或不當手段帶領後輩算霸凌，這導致機構面對霸凌事件，與企業單位有很大不同。

楊啟正表示，防制霸凌首重保密、可信任的通報管道，以近期官署霸凌案為例，多採任務編組方式，邀請心理、法律專家參與，雖強調有一定比率，但調查小組中仍有該部會長官，即使屬於不同單位，也難讓人放心長官之間不會互通有無，建議應比照性平，成立專責的調查機構，內部委員只是提供實務界經驗，幫助專家做出判斷，而不直接參與決策。

霸凌樣態不斷轉變，如何定義霸凌有模糊地帶。楊啟正舉例，職安法規定要長期發生才算霸凌，但進入網路世界，一日之內可能有近百則霸凌訊息，讓當事人難以承受，政府應邀集專家進行案例討論，重新訂出霸凌定義，與如何處理的因應準則，且應拉高至政院層級，盡快讓霸凌案件處理的專業程度與性平接軌。

台大社工系名譽教授鄭麗珍表示，職場霸凌不像性騷擾成案與否完全取決於被害者感受，而是要有客觀事實，以大學校園為例，設有教評會及申訴委員會等，由各學院派出代表，根據客觀事實提出對霸凌教師的處理方式，而社工若與主管發生爭議時，相關討論錄音、文件等客觀事實都是必要的保護措施，「但職場變成這樣也很累人，機構應該把工作氣氛弄好，讓員工能有信任。」

「社工會用離職率反應霸凌情況。」鄭麗珍表示，許多社工會用辭職、換工作表達對霸凌的抗議，因此組織管理者必須敏銳，單位流動率高即是霸凌事件的警訊，應盡快作出處理，否則若發生集體離職，恐影響機構服務品質，服務的案主也會遭受波及，加上社工圈子小，哪些機構有霸凌問題，消息很快傳開，社福機構是提供個人服務的組織，「名聲不好，對組織不是好消息。」