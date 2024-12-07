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「怎麼不去死」資深社工挨罵 還遭威脅別想再找工作

接力護台灣抵桃園 議員黃瓊慧現身籲團結挺民主

中央社／ 桃園7日電

黑熊民防教育協會發起「台灣主站派、接力護台灣」活動，隊伍今天抵達桃園。民進黨桃園市議員黃瓊慧現身力挺，她說，理念相同的人終究會走在一起，不畏風雨、團結守護台灣的民主。

徒步隊伍下午1時20分許抵達台鐵楊梅車站與新的成員會合重整後，持續向北前進；下午4時30分許抵達台鐵中壢車站，短暫與聲援者互動後持續往北；晚間7時20分許抵達台鐵桃園車站，隨後前往新北市台鐵鶯歌車站。

黃瓊慧晚間現身在桃園火車站的聲援隊伍，她不但準備熱仙草茶當補給品，還找來Podcast「一歷百憂解」主持人李文成、變裝皇后網紅「女神下午茶」一同到場替隊伍打氣。

她向中央社記者表示，隊伍因中途加入的民眾非常多、拉得滿長，所以比預期抵達車站的時間慢了約1個小時；今天飄雨風又大，卻仍有很多的民眾前往聲援，不少是雙親帶小孩，也有80多歲的退休老師前往力挺，帶著同樣的熱情、心情，自發性參與。

黃瓊慧指出，在隊伍中遇到從楊梅一路走來的人，她雖然腳很痠卻仍堅持到底，在火車站前與他們一一擊掌、接力時，心中充滿感動，「理念相同的人終究會走在一起」，向所有攻擊、打壓的黑暗勢力宣示信念。

她表示，大多數人都願意為台灣的民主自由站出來，團結守護台灣得來不易的民主，民眾不畏風雨響應活動讓她十分感動，相信大家的精神就與台灣的民主一樣會越戰越勇。

中壢車站現場聲援民眾說，今天雖然天候不佳，仍有許多人很早就在火車站外等待與隊伍互動、表達支持；現場約聚集60人，也有人舉著「捍衛民主台灣」或「台灣魂」及「台灣人民勇敢站出來」等標語旗幟。

領隊指出，今天是從台鐵竹北車站出發，行經湖口三元宮停車場後抵達桃園楊梅，路上受到不少民眾打氣，也有經過車輛按喇叭幫忙加油。

桃園邱姓先生說，早上才知道有這項活動，下午剛好沒事，決定陪著一起走到桃園火車站，雖然不一定能走的完，但很喜歡這種熱血感，想貢獻一份心力愛台灣。

主辦單位表示，隊伍在桃園火車站集結後，預計徒步至新北市台鐵鶯歌車站，因隊伍將近百餘人，加上氣候微雨與交通狀況，晚間行程稍微延遲，將於到達鶯歌後結束晚間行程。

民進黨立委蘇巧慧辦公室告訴中央社記者，受邀參加協會舉辦的活動，明天上午將在鶯歌火車站啟程時，會前往車站加油會合出發，並陪同走一段路。

依照主辦單位規劃行程，8日於鶯歌出發後，將徒步前往台鐵南樹林車站、台北捷運亞東醫院站，預計8日下午2時在終點台北市華山中央藝文公園，完成「DEFEND TAIWAN」千人排字。

台鐵 桃園 火車站

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