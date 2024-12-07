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「怎麼不去死」資深社工挨罵 還遭威脅別想再找工作

民眾黨代表選舉出爐 柯美蘭劉奕霆曾妍潔朱國康入列

中央社／ 台北7日電
民眾黨第3屆黨代表選舉，柯文哲的妹妹柯美蘭（圖）當選。聯合報系資料照片／記者黃羿馨攝影
民眾黨第3屆黨代表選舉，柯文哲的妹妹柯美蘭（圖）當選。聯合報系資料照片／記者黃羿馨攝影

民眾黨主席柯文哲目前遭羈押禁見中，不過民眾黨仍照常舉行第3屆黨代表選舉，根據開票結果，包含柯文哲的妹妹柯美蘭、前北市觀傳局長劉奕霆、曾參選桃園市議員的曾妍潔，以及替柯文哲寫競選歌曲的朱國康都當選。

民眾黨今天舉行第3屆黨代表選舉，共選出全台灣111位黨代表，並設置特殊身份增額欄位、縣市候補席次及不分區候補席次，任期自2025年1月1日至2026年12月31日。由於柯文哲因捲入京華城案遭羈押禁見，這也是自民眾黨創黨以來，第一次沒有柯文哲參與的黨內選舉。

民眾黨代表選舉時間從今天上午9時到下午4時，採取網路投票方式進行，中央黨部於晚間6時直播開票和選舉結果，由於人數眾多加上同票抽籤等問題，開票長達2個多小時。

根據開票結果，除了民眾黨內熟悉的柯美蘭、劉奕霆等人當選連任，曾妍潔、朱國康也都當選第3屆黨代表。

曾妍潔曾於2022年披民眾黨戰袍角逐桃園市議員，日前因國民黨台北市議員鍾小平猛打柯文哲涉京華城案，遭國民黨桃園市議員詹江村指出，是鍾小平追求曾姸潔不成，才與民眾黨鬧翻，當時曾妍潔一度躍上媒體版面。

至於朱國康則是在去年總統大選以「朱康」之名，替柯文哲創作競選歌曲「穩穩地走」，由於旋律簡單真摯，在支持者圈不停傳頌，今年則是入黨後首度參與黨內選舉。

此外，曾在總統大選期間遭指曾涉暴力討債的嘉義台灣選哲之友會總會長王冠鈞，也當選嘉義市黨代表。

民眾黨選舉委員會將於11日把選舉結果資料提請中央委員會，確認通過後，將正式公告第3屆黨員代表當選名單。

柯文哲 民眾黨

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