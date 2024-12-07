前民眾黨台南主委蔡宛秦宣布退黨：這是生日禮物
前台灣民眾黨台南市黨部主委蔡宛秦今天生日，她透過臉書宣布退出民眾黨，蔡宛秦接受中央社記者訪問說，這是送給自己的生日禮物，代表重生。
蔡宛秦今天在臉書（Facebook）粉專「三寶媽蔡宛秦」PO出「台灣民眾黨退黨聲明書」，勾選理由是「與台灣民眾黨理念不同，無法繼續參與政黨活動」。
蔡宛秦在臉書指出，「過去的選擇，奮鬥的歷程，點滴是人生重要的養分。但當道不同，不相為謀之時；選擇放下，也許才是人生的另一種獲得」、「手把青秧插滿田，低頭便見水中天。心地清涼方為道，退步原來是向前」。
蔡宛秦告訴中央社記者，黨主席柯文哲深陷弊案數個月來，黨中央始終未說明金流，今天仍忙著全國黨代表選舉，不思改革及脫胎換骨、汰舊換新，只會宗教上的喊話，如何給支持者一個交代。
蔡宛秦說，之前曾聽說部分黨員想退黨，但她沒注意；她宣布退黨後，也未接獲市黨部來電，「黨部可能忙著黨代表選舉及反霸凌遊行吧。」
蔡宛秦今年8月曾在社群平台Threads發表不自殺聲明，她疑似批評民眾黨「只想保全偶像的面貌」，「善有善報，惡有惡報，即將來到」。
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