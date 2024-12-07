影／朱立倫砲轟民進黨用暴力 阻財政收支劃分法

海峽兩岸關係緊繃，國民黨主席朱立倫下午批評民進黨妨礙兩岸交流往來，每天只想跟人吵架、想要戰爭，和民眾希望兩岸能和平交流背道而馳。

朱立倫說，最近常有外國貴賓來台灣訪問，他們說拜會民進黨時，民進黨說兩岸現在都沒有往來，台灣人都不跟大陸人往來。朱立倫澄清，民進黨胡說八道，最基本的就是南投剛辦完兩湖論壇，杭州副市長來南投訪問，和南投縣共同舉辦論壇。

同樣下周台北市也要跟上海辦雙城論壇，上海副市長也要過來。國民黨就是希望兩岸能和平，大家可交流。南投的農產品可以賣出去，還有觀光客可以來南投，讓南投人過好日子。

朱立倫表示，民進黨每天就想跟人吵架，想要戰爭，這怎麼會有機會，這就是國民黨和民進黨不一樣的地方。不過，國民黨推兩岸交流，民進黨就說國民黨出賣台灣。國民黨的縣長和立委那有出賣台灣，只有賣農產品、拚觀光，大家同樣的心情，就是為台灣打拚。

另外，最近立法院再拚財政收支劃分法，這些本來是地方的錢，由中央收去，民進黨包括賴清德在內，都說這些是屬於地方的稅收，應該要還給地方，要重修財政收治劃分法，但賴清德現在當了總統，馬上改口「最好不要改」由中央統籌。