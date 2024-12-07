洪孟楷揭政府打詐愈打愈詐 詐騙財損今年飆高3倍
國民黨立委洪孟楷今日表示，今年詐騙財損成長了3倍多，政府打詐越打越詐。如果是計算方式不同，那不就代表過去美化數字，政府解決不了詐騙集團，就當詐騙集團來騙民眾，真的可恥。
洪孟楷說，昨天在政論節目討論到陳梅慧女士不幸離世的新聞，他呼籲檢調一定要主動追查，尤其是肇事者的通聯、金流、過去特定時間的接觸面，有沒有任何可疑之處，畢竟能夠阻斷詐騙集團金流卻不幸往生，實在令人悲痛。
洪孟楷表示，他正式向警政署要求提供資料，從刑事警察局整理的資料發現，今年的詐騙財損比往年高達3倍以上。將近280億的詐騙金額，代表詐騙猖獗更盛以往，為何政府打詐卻越打越詐，只看到預算要不斷地增加，卻沒人因此負責，無力保護人民，就是無能。
洪孟楷指出，如果是所謂計算基礎不同，那代表過去財損的金額就是造假、就是美化、就是掩飾太平。連詐騙金額都要欺騙民眾，政府解決不了詐騙集團、就自己當詐騙集團來欺騙人民，更是可恥。
洪孟楷再次強調，這些數據都是正式公文書，請行政部門提供。他當然希望看到的是數字逐步往下，但沒有有效控管反而逐年成長，這是政府的無能也是執政的悲哀。賴政府與其每天在想青鳥到處飛，倒不如好好思考怎麼樣讓詐騙集團下架，這才是國人想看到的。
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