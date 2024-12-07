洪申翰周一再赴立院考驗 立委將檢視對勞動業務熟不熟

勞動部長洪申翰周一將赴立院衛環委員會作業務報告，迎來上任後第2次立委檢驗，藍白立委質詢重點不同。國民黨立委陳菁徽會主要關心外送員權益問題，民眾黨立委將重點放在洪申翰對勞動部業務究竟熟不熟。

國民黨立委廖偉翔說，周一算是預算詢答，故會針對預算議題進行質詢，不過目前還在整理當中。至於霸凌案，需等到調查報告出爐，才知道要請洪申翰回應什麼。

陳菁徽會將質詢重點放在外送員權益。她說，外送員佔台灣勞動市場中非典型勞動族群可觀數量，但他們的權益保障卻長期被忽視，像是職災補償的認定、保險理賠的覆蓋範圍，以及平台與外送員間從屬關係等，許多問題至今仍未解，且勞動部態度讓大家感覺不夠積極。

陳菁徽表示，勞動部說自己是非典型就業的大戶，連保障基本勞工權益都沒以身作則，過去幾年以來，外送員的處境依然未改善。過去兩屆勞動部長曾承諾修改法令，讓外送員等非典型勞動者納入法律保障，保險機制也要檢討投保覆蓋率，以及理賠範圍，但譬如像外送員第三責任險的機制，至今都還有無法理賠財損的保障，讓外送員一旦遇到職災時，仍容易變成最吃虧的那方。

陳菁徽強調，外送員是台灣基層勞動的縮影，勞動部應正視問題並具體解決。未來將持續為外送員及所有非典型勞動者，積極爭取更全面的保障。這些在街頭奔波、工作型態不穩定的工作者們，政府反而要更重點的去把他們照顧好，不能佛系執政。

民眾黨立委陳昭姿表示，洪申翰剛上任，必須要盡快整握整個勞動部狀況，包括霸凌案後續調查、勞工團體訴求等，都會是質詢重點。

民眾黨立委林國成說，洪申翰過去跟勞動部比較沒有淵源，人際關係要先處理，尤其是臨危受命，要面對霸凌案善後，勞工團體人際關係不足如何處理，如何在勞資雙方中做政策抉擇，這是洪申翰要面臨的三個危機，目前看起來洪申翰還是守舊型，沒有推動改革的決心。