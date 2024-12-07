快訊

這次真的掰了…曾發不自殺聲明 蔡宛秦突曬退民眾黨聲明

尹錫悅將逃過一劫？南韓執政黨決定「投票否決」 彈劾案過關門檻高

台北晃一下！花蓮15：48發生規模4.7地震 8縣市有感

聽新聞
0:00 / 0:00

洪申翰周一再赴立院考驗 立委將檢視對勞動業務熟不熟

聯合報／ 記者屈彥辰林縉明／台北即時報導
新任勞動部長洪申翰周一將再度受邀列席立法院衛環委員會業務報告，並備質詢。記者林澔一／攝影
新任勞動部長洪申翰周一將再度受邀列席立法院衛環委員會業務報告，並備質詢。記者林澔一／攝影

勞動部洪申翰周一將赴立院衛環委員會作業務報告，迎來上任後第2次立委檢驗，藍白立委質詢重點不同。國民黨立委陳菁徽會主要關心外送員權益問題，民眾黨立委將重點放在洪申翰對勞動部業務究竟熟不熟。

國民黨立委廖偉翔說，周一算是預算詢答，故會針對預算議題進行質詢，不過目前還在整理當中。至於霸凌案，需等到調查報告出爐，才知道要請洪申翰回應什麼。

陳菁徽會將質詢重點放在外送員權益。她說，外送員佔台灣勞動市場中非典型勞動族群可觀數量，但他們的權益保障卻長期被忽視，像是職災補償的認定、保險理賠的覆蓋範圍，以及平台與外送員間從屬關係等，許多問題至今仍未解，且勞動部態度讓大家感覺不夠積極。

陳菁徽表示，勞動部說自己是非典型就業的大戶，連保障基本勞工權益都沒以身作則，過去幾年以來，外送員的處境依然未改善。過去兩屆勞動部長曾承諾修改法令，讓外送員等非典型勞動者納入法律保障，保險機制也要檢討投保覆蓋率，以及理賠範圍，但譬如像外送員第三責任險的機制，至今都還有無法理賠財損的保障，讓外送員一旦遇到職災時，仍容易變成最吃虧的那方。

陳菁徽強調，外送員是台灣基層勞動的縮影，勞動部應正視問題並具體解決。未來將持續為外送員及所有非典型勞動者，積極爭取更全面的保障。這些在街頭奔波、工作型態不穩定的工作者們，政府反而要更重點的去把他們照顧好，不能佛系執政。

民眾黨立委陳昭姿表示，洪申翰剛上任，必須要盡快整握整個勞動部狀況，包括霸凌案後續調查、勞工團體訴求等，都會是質詢重點。

民眾黨立委林國成說，洪申翰過去跟勞動部比較沒有淵源，人際關係要先處理，尤其是臨危受命，要面對霸凌案善後，勞工團體人際關係不足如何處理，如何在勞資雙方中做政策抉擇，這是洪申翰要面臨的三個危機，目前看起來洪申翰還是守舊型，沒有推動改革的決心。

勞動部 外送員 洪申翰

延伸閱讀

挺不挺警消組工會？ 洪申翰：可先談結社、協商權

勞保改革首度表態 洪申翰：沒有砍老年給付規畫

勞動部一周內提報告 下會期修法檢討霸凌

藍委牛煦庭：是否返還七天假 是洪申翰挺勞工與否的試金石

相關新聞

明年綠營發動大罷免？朱立倫：國民黨不會客氣「以戰止戰」

國民黨主席朱立倫今到彰化縣，參加黨部130周年黨慶時，被問到民進黨明年可能展開大罷免時表示，基隆市民用善良支持謝國樑、反...

代孕與人工生殖脫鉤 挺綠社團間的戰爭

「人工生殖法」修法涉及開放代理孕母議題，引發長期挺綠的社團內部角力。民進黨人士表示，婦女團體反代孕、同志團體支持代孕，對...

遭吳沛憶指想「脫衣求碰瓷」 陳玉珍怒：誰說謊誰下台

昨日立法院會爆發激烈朝野衝突，民進黨立委吳沛憶稱國民黨立委陳玉珍，只穿內衣還想「脫衣求碰瓷」，令陳玉珍非常不滿。陳玉珍今...

雙城論壇傳上海拒市長層級、不軍演？蔣萬安：腦補太多

雙城論壇將在12月16、17日登場，有媒體報導北市曾要求上海方「市長層級對等、共機不擾台」但最終似乎妥協，上海仍由副市長...

洪申翰周一再赴立院考驗 立委將檢視對勞動業務熟不熟

勞動部長洪申翰周一將赴立院衛環委員會作業務報告，迎來上任後第2次立委檢驗，藍白立委質詢重點不同。國民黨立委陳菁徽會主要關...

國民黨突襲闖關選罷法修法 民眾黨團訝異：事前不知情

國民黨立院黨團昨天在院會突襲，變更議程想把公職人員選舉罷免法修法排到第一案處理，引發藍綠立委衝突。民眾黨立院黨團副總召吳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。