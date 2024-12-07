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國民黨突襲闖關選罷法修法 民眾黨團訝異：事前不知情
國民黨立院黨團昨天在院會突襲，變更議程想把公職人員選舉罷免法修法排到第一案處理，引發藍綠立委衝突。民眾黨立院黨團副總召吳春城今天表示，事前不知情，民眾黨僅支持連署須附身分證影本，不認同調整罷免門檻。
因應未來可能發動的大罷免潮，國民黨立委許宇甄提案修選罷法，主張罷免連署須附身分證影本，避免連署靠抄名單達到門檻，民眾黨表態支持。國民黨另提案選罷法修法草案版本，主張罷免通過門檻，同意票須高於被罷免人當時盪選票數，民眾黨則反對調高罷免門檻。
面對國民黨團昨天突襲院會，意圖強行通過選罷法修法，吳春城今天受訪表示，民眾黨從來都支持連署需附身分證，避免出現幽靈人口、造假，讓連署變得更嚴謹，國民黨團昨天突襲行動，民眾黨團事前不知情。
吳春城強調，民眾黨僅支持加嚴連署條件，不支持罷免同意票須超過被罷免者當選票數，看到國民黨昨天變更提案，感到很訝異。
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