這次真的拜了 曾發不自殺聲明的蔡宛秦提退民眾黨聲明

蔡宛秦也在今天生日當天正式提出退黨，附上終身黨員卡及退黨書，退黨理由勾選「因與民眾黨理念不同，無法繼續參與政黨活動」。 圖取自蔡宛秦臉書

民眾黨今天舉行「反霸凌、護勞權」大遊行，企圖展現在黨主席柯文哲涉入政治獻金案後的政治能量。不過，民眾黨台南黨部前主委蔡宛秦卻選在今天的過生日的這天，正式提出退黨聲明。蔡宛秦在臉書寫下「當道不同，不相為謀之時；選擇放下，也許才是人生的另一種獲得。」

蔡宛秦其實在5月28日就曾在臉書貼文，稱她遭到惡意中傷、誹謗，並在文末註明她自6月1日起退出民眾黨。蔡宛秦當時表示，民眾黨內出現嚴重內訌問題，有黨內同志以網軍式手法對她進行毀滅式攻擊，她實在受不了、所以做出退黨決定。不過，蔡宛秦在當時並未向民眾黨提出正式退黨聲明。

其後，蔡宛秦又因先前柯文哲台南大造勢花費槓上民眾黨中央，當時蔡宛秦還在threads發文寫下不自殺聲明，強調「我不成為代罪羔羊，我本人在此聲明我近期沒有任何自殺的念頭，一旦有相關的疑似有被自殺、被誣蔑的行為發生，若網友在看完此聲明之後，近期或將來發現此帳號不再上線，請幫我討回公道。」

蔡宛秦也在今天生日當天正式提出退黨，附上終身黨員卡及退黨書，退黨理由勾選「因與民眾黨理念不同，無法繼續參與政黨活動」。蔡表示，「過去的選擇，奮鬥的歷程，點滴是人生重要的養份。但當道不同，不相為謀之時；選擇放下，也許才是人生的另一種獲得。」