朱立倫談立法院審財劃法：民進黨怕表決挨罵就吵鬧

國民黨主席朱立倫今參加130周年黨慶，以中華隊獲得世界12強棒球錦標賽冠軍為例，強調團隊合作重要性，黨主席像總教練，讓候選人會贏最重要，他又提到立法院審查財政收支劃分法，抨擊民進黨不敢表決怕被基層罵，就吵鬧故意不表決。

朱立倫說，過去台灣獲得少棒、青少棒的冠軍，希望有一日也拿到成人棒球冠軍，這次中華隊拿到世界12強棒球賽冠軍還打贏日本隊，真是不簡單，每一位選手都是大家的英雄，但一支棒球隊要贏非一人之功，每一名球員都很重要，教練也很重要，最重要的是團隊合作。

他說，黨主席像球隊總教練，教練要幫助球員，黨主席要當候選人的最好後盾，選舉會贏最重要，國民黨從立法院、立法委員到地方各級民代拚經濟，為人民服務，這次立法院審查財劃分修正案，如果通過，彰化縣能多分配到300億元、400億元，可是民進黨反對，反對拿回彰化給地方用，最好留在中央由中央控制，這樣有道理嗎？

朱立倫說，民進黨在立法院反對財劃法修正案，不敢用表決，如果表決就知道誰反對，到時候回到基層會被罵，所以民進黨在立法院吵鬧、阻擋討論、不願表決；國民黨有意見都是理性講的、主張表決，民進黨都是吵鬧、占領主席台，因為他 們知道在反對財劃法這件事，如果地方質疑，他們不敢回來講。