選罷法闖關失敗傅崐萁發飆 綠委：有些話講給韓國瑜聽

國民黨立法院黨團今天突襲擬排審選罷法修法，國民黨團總召傅崐萁不滿民進黨團杯葛議事，不僅飆罵民進黨團幹事長吳思瑤「不開會搞什麼東西，全世界丟臉」，也質疑議事人員不知道保護議長？吳思瑤今天表示，傅崐萁把氣出在她身上，某種程度似乎有些話是講給立法院長韓國瑜聽，顯示藍營內部意見不合。

藍綠昨天在立法院會再度因選罷法修法爆發衝突，民進黨立委蘇巧慧事後發布影片，揭露國民黨團總召傅崐萁飆罵民進黨立委蔡其昌、吳思瑤「不開會搞什麼東西，全世界丟臉」、「議事人員搞什麼東西，不知道保護議長嗎？」韓國瑜試圖緩頰無效，蘇巧慧批評韓國瑜淪為小弟，不敢吭一聲。

吳思瑤表示，傅崐萁一貫霸道，自認國民黨是多數，要怎麼搞就可以怎麼搞，想推什麼法案，不遵守大家的協議就能「強渡關山」，但民進黨團也不是吃素的，傅眼看被民進黨團阻止選罷法強行通過，「見笑轉受氣」，一股腦兒把整個氣出在她身上。

吳思瑤說，傅崐萁看似把氣出在她跟議事人員身上，韓國瑜試圖緩頰也無效，從這件事可以看出，藍營內部意見不合，就連在後台協商時，韓國瑜也不清楚狀況，但傅崐萁卻強硬要求韓盡快表決，傅崐萁生氣發怒，某種程度似乎有些話是講給韓國瑜聽。

吳思瑤認為，作為有為有守的國會議長，應有擔當、有能力協調處理，以有共識的發案優先，韓國瑜應該先召集朝野磋商，而不是一味被國民黨鷹派掐住脖子。不論藍營內部是否意見分裂，捍衛人民權利是民進黨的職責。