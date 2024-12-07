明年綠營發動大罷免？朱立倫：國民黨不會客氣「以戰止戰」

國民黨主席朱立倫今到彰化縣，參加黨部130周年黨慶時，被問到民進黨明年可能展開大罷免時表示，基隆市民用善良支持謝國樑、反惡罷，若民進黨再這樣惡意的罷免，國民黨會「以戰止戰，力戰到底。」

朱立倫出席黨慶大會前接受媒體採訪，被問到立法院審查選罷法修法時的亂象，及民進黨已鎖定國民黨立委將進行罷免。朱立倫表示，民主政治就是要尊重會或整個國會的運作，用投票方式、用理性方式，而民進黨對任何它不滿意的就用暴力手段，甚至占領主席台。

朱立倫說，用暴力手段絕對不應該再發生，他覺得這是最一次講「民進黨節制一下」，不要再用暴力尤其是攻擊主席台、攻擊議長、攻擊院長，這是絕對不應該的，應該要保護主席、保護院長，議事人員也好，立法委員也好，所有的人應該要維護秩序，維護議場的秩序，保護主席、主席台。

至於民進黨明年可能發動大罷免的提問，朱立倫反問，難道兩個月前的教訓還不夠嗎？大家看到基隆、所有基隆市民用善良力挺謝國樑、反惡罷，如果再用這種惡意的罷免，國民黨絕對不會客氣，會以戰止戰，力戰到底。