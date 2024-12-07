被指「脫衣求碰瓷」 陳玉珍：吳沛憶24小時不道歉就告

昨日立法院會爆發激烈朝野衝突，民進黨立委吳沛憶稱國民黨立委陳玉珍想「脫衣求碰瓷」。陳玉珍今日發布正式新聞稿反擊，若吳沛憶立委未在24小時內更正道歉，她就會到台北地方法院正式提告。

陳玉珍批吳沛憶惡意栽贓，表示昨天的衝突全程有錄音錄影，證據顯示她昨天原本有穿襯衫在外套裡頭，是被民進黨立委硬扯破，吳沛憶所說的全是謊言。她已經在吳沛憶的臉書留言提出公開挑戰，「如果吳說謊吳辭立委，如果玉珍說謊玉珍辭立委」，至今吳沛憶不敢出面應戰。

陳玉珍說，同為女性立委，每每遇到暴力衝突事件，民進黨立委對她的拉扯、咬人她都容忍以對，但這次的惡意栽贓已經觸犯到她的底線，「士可殺，不可辱」，她一定用司法還她公道。

陳玉珍提到，吳沛憶是這屆的新科立委，沒有經歷過上一屆議場各種抗爭場面，也不太瞭解她的個性，她個人在暴力衝突事件發生後，從來不會去說誰對她什麼性騷擾的。她覺得上戰場就是不分男女，如果沒有上戰場的準備，就不要站上來。如果都像吳沛憶這樣，只會在旁邊嘴砲，用惡意栽贓的方式來噁心別人，這種貨色要怎麼抗中保台？

陳玉珍表示，昨天衝突過後，她也有接受媒體的聯訪，當時她就已經向媒體展示說，她的襯衫都被扯破，今天她更提出影片及照片，來證明在暴力衝突當下，外套底下是有襯衫的。如今加暴者除了施暴，還加碼言語霸凌，持續惡意抹黑受害者，難怪民進黨所領導的內閣團隊，霸凌事件層出不窮。

陳玉珍強調，當國會議員要懂得求證事實，不要信口開河，吳沛憶委員不是第一次不求證就誣蔑別人，根本不配當立委。她昨晚已連夜與律師聯繫，若吳沛憶未在24小時內更正道歉，她就會到台北地方法院正式提告。