雙城論壇傳上海拒市長層級、不軍演？蔣萬安：腦補太多

雙城論壇將在12月16、17日登場，有媒體報導北市曾要求上海方「市長層級對等、共機不擾台」但最終似乎妥協，上海仍由副市長參加。對此，台北市長蔣萬安上午受訪指出，沒有這麼多曲折的劇情，相關報導，覺得想像力實在太豐富「有相當多腦補內容」。

蔣萬安上午出席台北青年理想生活節活動受訪 ，對於昨天在議會總質詢時，因中山女高事件，與議員爭論，有點動怒，蔣萬安強調「一事歸一事」台灣的年輕人非常成熟、獨立，而且有自信，也有思辨的能力，應該要對台灣年輕人有信心，對於任何物化女性、貶低學生的言論，一定是反對而且譴責。

至於雙城論壇是否受中山女高的事受影響？蔣萬安說，雙城論壇行之多年，已經是第15年舉辦，一定是秉持對等、尊嚴、善意、互惠的原則，而且也會依法、依規定、依照慣例要向中央陸委會來申請，也會遵照陸委會相關的規定來舉辦雙城論壇。

另外，外傳北市曾要求「市長層級對等、共機不要擾台」但最終似乎妥協，蔣萬安說，雙城論壇的溝通都有長期的默契，沒有這麼多曲折的劇情。他看到相關的報導覺得想像力實在太豐富，有相當多腦補的內容。

他說，其實雙城論壇，已經舉辦第15年，都有相關的慣例，依照規定舉辦。去年他率團到上海去，也都是秉持這樣的原則，對等、尊嚴、善意、互惠。今年也不例外，所以有信心可以將雙城論壇辦好。