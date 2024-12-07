快訊

準備接棒？韓總理韓悳洙見執政黨魁 聊80分鐘誓言黨政密切溝通

當周杰倫塑膠？演唱會遭盜錄「全外流」杰威爾出手了！

不只陽台！這些公設也可補登 他賣屋多10坪、挽回800萬元

聽新聞
0:00 / 0:00

「脫衣求碰瓷」風波 吳沛憶：陳玉珍賭辭職不尊重工作

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
昨日立法院會爆發激烈朝野衝突，民進黨立委吳沛憶稱國民黨立委陳玉珍，只穿內衣還想「脫衣求碰瓷」，令陳玉珍非常不滿。陳玉珍今日出示照片，澄清自己真的有穿襯衫。圖／立委陳玉珍辦公室
昨日立法院會爆發激烈朝野衝突，民進黨立委吳沛憶稱國民黨立委陳玉珍，只穿內衣還想「脫衣求碰瓷」，令陳玉珍非常不滿。陳玉珍今日出示照片，澄清自己真的有穿襯衫。圖／立委陳玉珍辦公室

立法院「脫衣求碰瓷」風波又有新進度，民進黨立委吳沛憶今天表示，國民黨立委陳玉珍對賭誰說謊，誰下台，這是不尊重立委工作，她只是提醒陳玉珍拉鍊掉了。

立法院院會昨天爆發激烈朝野衝突，吳沛憶稱陳玉珍只穿內衣還想「脫衣求碰瓷」，令陳玉珍非常不滿。陳玉珍今天出示照片，澄清自己真的有穿襯衫，表示已經找好律師準備提告，更嗆吳沛憶「誰說謊，誰辭立委」。

吳沛憶表示，她是看到陳玉珍外套拉鍊掉下來，裡面直接內衣外露，提醒她拉鍊掉了、敢快拉起來；數分鐘之後，看到陳玉珍自己又把拉鍊拉下來，內衣又外露。

吳沛憶指出，女性要怎麼穿著都尊重，但陳玉珍拿這事情對賭辭職下台，這是對工作不尊重。吳說，怎麼樣的人才要辭職下台，亂提法案的人、毀壞憲政的人，才應該辭職下台，希望大家還是可以尊重立委工作專業。

吳沛憶 辭職 陳玉珍

延伸閱讀

遭吳沛憶指想「脫衣求碰瓷」 陳玉珍怒：誰說謊誰下台

立院朝野衝突 國民黨團還原：主席台側門不明原因打開

邱議瑩控被鄭天財推倒 陳玉珍：是她先挑釁動手

戒嚴話題藍綠互批 陳玉珍轟民進黨消費先人、情勒國民

相關新聞

明年綠營發動大罷免？朱立倫：國民黨不會客氣「以戰止戰」

國民黨主席朱立倫今到彰化縣，參加黨部130周年黨慶時，被問到民進黨明年可能展開大罷免時表示，基隆市民用善良支持謝國樑、反...

代孕與人工生殖脫鉤 挺綠社團間的戰爭

「人工生殖法」修法涉及開放代理孕母議題，引發長期挺綠的社團內部角力。民進黨人士表示，婦女團體反代孕、同志團體支持代孕，對...

遭吳沛憶指想「脫衣求碰瓷」 陳玉珍怒：誰說謊誰下台

昨日立法院會爆發激烈朝野衝突，民進黨立委吳沛憶稱國民黨立委陳玉珍，只穿內衣還想「脫衣求碰瓷」，令陳玉珍非常不滿。陳玉珍今...

雙城論壇傳上海拒市長層級、不軍演？蔣萬安：腦補太多

雙城論壇將在12月16、17日登場，有媒體報導北市曾要求上海方「市長層級對等、共機不擾台」但最終似乎妥協，上海仍由副市長...

選罷法闖關失敗傅崐萁發飆 綠委：有些話講給韓國瑜聽

國民黨立法院黨團今天突襲擬排審選罷法修法，國民黨團總召傅崐萁不滿民進黨團杯葛議事，不僅飆罵民進黨團幹事長吳思瑤「不開會搞...

民眾黨代表選後派系如何變化？2028年恐面臨大消退潮

民眾黨主席柯文哲陷京華城案，黨內風雨飄搖，多數人盼今天的黨代表改選，能藉此重組黨中央、重振民眾黨。不過，民眾黨支持度持續崩跌，據內部民調11月跌剩5.7%，讓不少僅剩「純血」民眾黨資深黨員退出黨代表選舉，持續跳船潮。黨內人士曝，雖然目前國會仍有8席立委，民眾黨不會泡沫化，但2028年選舉恐面臨大消退潮。一名民眾黨前中央委員說，「民眾黨已不是當初的民眾黨」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。