「脫衣求碰瓷」風波 吳沛憶：陳玉珍賭辭職不尊重工作

立法院院會昨天爆發激烈朝野衝突，吳沛憶稱陳玉珍只穿內衣還想「脫衣求碰瓷」，令陳玉珍非常不滿。陳玉珍今天出示照片，澄清自己真的有穿襯衫，表示已經找好律師準備提告，更嗆吳沛憶「誰說謊，誰辭立委」。

吳沛憶表示，她是看到陳玉珍外套拉鍊掉下來，裡面直接內衣外露，提醒她拉鍊掉了、敢快拉起來；數分鐘之後，看到陳玉珍自己又把拉鍊拉下來，內衣又外露。

吳沛憶指出，女性要怎麼穿著都尊重，但陳玉珍拿這事情對賭辭職下台，這是對工作不尊重。吳說，怎麼樣的人才要辭職下台，亂提法案的人、毀壞憲政的人，才應該辭職下台，希望大家還是可以尊重立委工作專業。