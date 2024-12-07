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【即時短評】婦女、同志票拉扯 民進黨向票多的低頭

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
台灣女人連線與多個婦女及人權團體日前舉行記者會，呼籲停止審查與代孕制度相關的法案內容。圖／聯合報系資料照片
台灣女人連線與多個婦女及人權團體日前舉行記者會，呼籲停止審查與代孕制度相關的法案內容。圖／聯合報系資料照片

「選舉最大的秘密，票多的贏，票少的輸」這句看似玩笑話，卻犀利地解釋了許多政策成形過程。執政黨近來在「人工生殖法」大轉彎，原本有望開放代理孕母，如今拍板脫鉤處理；民進黨搬出擔心商品化、維護女性尊嚴等理由辯護，但和主打「進步」價值的政黨形象背道而馳，卻是不爭事實。政策髮夾彎的真實原因其實很簡單，向票多的低頭。

民進黨曾有不計選票代價，也要推動「進步」價值經驗。2019年同婚法案在立院闖關，民調結果顯示，許多中南部縣市綠營支持者，並不支持同婚，但在黨政高層一聲令下，多數綠委依舊「戴著鋼盔向前衝」。如今「人工生殖法」遭遇婦女團體反彈就退縮，首先反映的是賴政府在價值性政策上，不如蔡政府強硬的施政風格。

縱使婦女、同志票拉扯結果，哪一方選票多、實力強，結果顯而易見，但當前賴總統、卓內閣施政滿意度均有約五成之譜，較當年蔡政府推動同婚時更高，是有足夠底氣闖關的；不過從結果看來，向選票看齊已成最高指導原則，長年力挺綠營的同志團體則成了犧牲品。

民進黨立委向同志團體說明，並非反對代理孕母，而是與人工生殖法脫鉤處理，但明眼人都知道，民進黨的「下個星期五」又來了。該詞彙源自於2020年，民進黨立院黨團總召柯建銘處理「華航正名為台灣航空」決議文時， 一再以「下星期五處理」拖延，網友以此用來揶揄民進黨政府對於某些議案一拖再拖。

代理孕母專法可預期又是一起典型的「下個星期五」事件。賴政府上任後，不僅在政治議題與在野黨針鋒相對、毫不退讓，連在價值性議題上，首要考量也是選票得失，對常年支持的社團都可輕易拋棄，如此政府又怎麼能讓人民「信賴」。

人工生殖法 代理孕母 同志 民進黨

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