黨版人工生殖法納代孕 藍委：挑宗教、婦團神經 小心掉票

人工生殖政策大轉彎，國健署一開始支持代理孕母入法，後來認為代理孕母應脫鉤處理。不過代理孕母於國際上的聲音兩極，在野部分立委支持代理孕母入法，除婦女團體反對外，有藍委坦言宗教的壓力也大，國民黨衝在最前面，要小心因應，否則將會掉票。

立法院衛環委員會5日審查「人工生殖法」修正草案，部分版本包含代理孕母制度，當日便有民團在立院外抗議。

有藍委表示，宗教的壓力很大，他們連人工生殖都反對。其實現在本就可做「試管嬰兒」（IVF），但因為是對同志開放，所以宗教非常反對，他也頂著很大的壓力。況且，在代理孕母部分，全世界也沒有共識，宗教團體反對是因為把身體「商品化」了，婦女團體同理。他提醒國民黨衝在最前面，要很小心因應，否則會掉票。

也有藍委說，人工生殖法的討論，在地方的確引發不小的關注，跑市場，跑宗教活動，許多民眾會問，國民黨真的要開放代理孕母？國民黨真的要開放同性夫妻進行人工生殖？當民進黨立委的版本都不願涉入代理孕母深水區時，國民黨一定要想清楚整體策略，是要用「進步議題」戳破民進黨假面具，還是真的要將「進步議題」推動入法？

該藍委認為，國民黨在意識形態的光譜上原本就是「保守政黨」，一下子走到光譜的另一極端，甚至比民進黨更激進，國民黨是否已經準備面對政治跟民意的雙重衝擊？國民黨是否有踩煞車的規畫？黨團都應該要想清楚，沒有共識下強推修法，可能造成國民黨自亂陣腳，最後騎虎難下的結果。

國民黨立委李彥秀說，人工生殖法的修正已談多年，人工生殖法修法涵括代理孕母、單身、同性人工生殖等多元議題，其中牽涉倫理、子女利益等應然面思考，要持續尋求社會溝通與共識。

國民黨立委陳菁徽表示，從這屆上任開始倡議到現在的衛環委員會審查，不只有許多年輕不孕夫妻的鼓勵，走訪高雄地方時更有不少長輩給予支持，甚至還在跑攤場合遇到不少年輕伴侶來當場找她掛號，希望能尋求協助。

陳菁徽認為，晚婚晚育不僅是趨勢，更是當前台灣面臨最嚴峻的考驗。不孕症的生育權不僅不分黨派，更不分性傾向，這次的人工生殖修法除了代理孕母議題外，更重要的是還能夠保障單身女性、女女伴侶的生育權，甚至將更多生殖細胞監管加嚴納入本次的修法中，以跟上當前的社會共識與醫學發展。

對於有部分女權及宗教團體提出反對代理孕母的聲音，陳菁徽認為，也就是因為要有更全面的討論，才要要求衛福部盡速將政府的版本送入立法院，到委員會進行實質的審查。畢竟「沒有討論、不是民主」，不管是整合版或是脫鉤版，都希望衛福部不要再拖延民生法案的修法，信守承諾於今年底前提出，給人民一個確實的交代，讓立法院實質審查，不要再讓廣大的不孕症族群期望落空。

另外，有南部地方人士指出，這次的人工生殖修法雖觸碰到同志婚姻與同志生育的宗教與地方保守派的敏感神經，不過也因為華人社會對於「有後」的觀念深植人心，因此不管是異性或同性婚姻，還是單身女性生小孩，地方上的尊重支持、包容與期待聲音仍大。