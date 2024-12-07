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遭吳沛憶指想「脫衣求碰瓷」 陳玉珍怒：誰說謊誰下台

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
昨日立法院會爆發激烈朝野衝突，民進黨立委吳沛憶稱國民黨立委陳玉珍，只穿內衣還想「脫衣求碰瓷」，令陳玉珍非常不滿。陳玉珍今日出示照片，澄清自己真的有穿襯衫。圖／立委陳玉珍辦公室
昨日立法院會爆發激烈朝野衝突，民進黨立委吳沛憶稱國民黨立委陳玉珍，只穿內衣還想「脫衣求碰瓷」，令陳玉珍非常不滿。陳玉珍今日出示照片，澄清自己真的有穿襯衫。圖／立委陳玉珍辦公室

昨日立法院會爆發激烈朝野衝突，民進黨立委吳沛憶稱國民黨立委陳玉珍，只穿內衣還想「脫衣求碰瓷」，令陳玉珍非常不滿。陳玉珍今日出示照片，澄清自己真的有穿襯衫，表示已經找好律師準備提告，更嗆吳沛憶「誰說謊，誰辭立委」。

昨日立法院會上演全武行，因綠營不滿國民黨立院黨團，提變更議程排審連署罷免須附身分證的「選罷法」修正草案。民進黨立委賴瑞隆、邱志偉等人不滿，趁立法院長韓國瑜主持議事時，從主席台後方大門闖入，朝野因此在主席台爆發衝突，院會停擺一上午。

陳玉珍於主席台上，和若干民進黨立委言語交鋒的畫面，被媒體記錄下來。陳玉珍還向媒體展示，自己在衝突中被拉扯毀損的衣服。

吳沛憶事後在臉書上傳影片，稱陳玉珍在外套下面只穿內衣，常識來看，這不是造型穿搭。她第一時間看到，提醒陳玉珍要把衣服拉好，結果發現陳根本是故意的，就在她面前，陳把衣服拉下來。

吳沛憶質疑，拉鍊裡面只穿一件內衣，陳玉珍還自己把拉鍊拉下，這到底是要做什麼？如果被洗成是民進黨男委員把衣服扯掉，一定會被說是性騷。

陳玉珍昨晚起便相當不滿吳沛憶指控，表示「我可以被打死，但是不能接受被栽贓」。今日忍不住出示照片，表示自己真的有穿襯衫。她公開挑戰吳沛憶，也已在對方的臉書留言。

陳玉珍表示，看吳沛憶敢不敢接受她的挑戰，如果如吳沛憶所說，她只穿外套、內衣，沒穿襯衫。吳沛憶說謊就吳辭立委，如果是她說謊就是她辭立委，限吳沛憶一天內提出公開提出道歉，不然她就要到地方法院對她提告，她昨晚已經半夜委任好律師。

陳玉珍強調，「士可殺，不可辱」，當國會議員要懂得求證事實，不要信口開河，吳沛憶不是第一次不求證就誣蔑別人，根本不適合擔任國會議員。上次她被民進黨立委林淑芬咬，她沒有說半句話，因為議場攻防在所難免，但是含血噴人，實不足取。

吳沛憶 選罷法 陳玉珍

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