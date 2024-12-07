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王鴻薇：民進黨暴力癱瘓議事 跟尹錫悅戒嚴有什麼兩樣？

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院會昨日審議法案，國民黨立院黨團提案變更議程，要將選罷法修正草案排入議程，讓連署加嚴版本能夠三讀，在一項項討論各法案時，民進黨立委突從主席台後門衝出包圍主席台，引發藍綠立委大混亂，立法院長韓國瑜見狀宣布休息，而藍綠立委持續在主席台上相互推擠。記者許正宏／攝影
立法院會昨日審議法案，國民黨立院黨團提案變更議程，要將選罷法修正草案排入議程，讓連署加嚴版本能夠三讀，在一項項討論各法案時，民進黨立委突從主席台後門衝出包圍主席台，引發藍綠立委大混亂，立法院長韓國瑜見狀宣布休息，而藍綠立委持續在主席台上相互推擠。記者許正宏／攝影

昨日立法院會爆發激烈朝野衝突，多名藍綠立委受傷，起因為綠營不滿國民黨立院黨團，提變更議程排審連署罷免須附身分證的「選罷法」修正草案。國民黨立委王鴻薇表示，本會期要過選罷法修法不是秘密，安排議事符合程序，民進黨暴力杯葛是民主之恥。

昨日立法院會衝突，國民黨團上午提變更議程，將選罷法修正草案，排入討論事項第一案。民進黨立委賴瑞隆、邱志偉等人不滿，趁立法院長韓國瑜主持議事時，從主席台後方大門闖入，朝野因此在主席台爆發衝突，院會停擺一上午。衝突過程造成藍綠數名立委受傷。

王鴻薇說，昨天在民進黨惡意癱瘓議事，強占主席台之下，選罷法修正草案沒有辦法處理，這根本是民主法治社會跟國會之恥。因該案已經逕付二讀，且也在韓院長的主持下進行過朝野協商，所以安排到院會討論，完全符合相關的程序，但民進黨竟然完全不給開會，每次都要使出強占主席台，不讓開會的霸道方式，這種是民主嗎？這種是法治嗎？

王鴻薇表示，事實上有關於選罷法的修法通過，早就說過會在本會期處理，這個並不是秘密。民進黨一再強力癱瘓議事，用暴力方式不讓開會，這跟南韓總統尹錫悅宣布戒嚴有什麼兩樣？尹錫悅透過戒嚴的方式，不讓國會開會，而民進黨用霸占主席台的方式，不讓國會開會，這本來就應該被強力譴責。

王鴻薇強調，「我們安排議事，完全符合程序，民進黨不敢說我們不符合程序」，民進黨只是一味的霸道，他們想要討論什麼案才能討論什麼案。所謂「沒有討論，沒有民主」就是民進黨雙標，連會都不給開，哪裡有討論的空間？所以民進黨真的是台灣的民主之恥，當之無愧。

尹錫悅 民進黨 王鴻薇 選罷法

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