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若中侵台 73%美人支持承認台灣獨立

聯合報／ 國際中心／綜合報導

據五日公布的今年「雷根國防調查」，在台灣議題上，有七成三美國受訪者回答，若中國大陸入侵台灣，將支持承認台灣為獨立國家。這比該調查去年的結果增加一個百分點。

該調查由美國「雷根總統基金會與研究所」（RRPFI）公布，自十一月八至十四日透過電訪及網路問卷實施調查，即川普再次當選美國總統後幾天。該調查發現，對台灣議題表達支持的受訪者包含共和黨及民主黨，他們的立場與態度並未因政黨認同而有差異。

對一旦中國侵台的問題，有七成三受訪者說會支持承認台灣是獨立國家；另有六成六受訪者傾向對中國採取經濟制裁。

此外，五成八受訪者支持美國增加在台海地區的軍事部署，跟去年相同；五成六同意原駐台灣軍事裝備，也跟去年一樣；四成八支持美軍協防台灣，比去年增加二個百分點；還有五成一支持畫設禁航區，但比去年減少二個百分點。另有四成九受訪者視中國為美國頭號威脅，雖低於去年的五成一，但仍是美國人心中的最大威脅；二成六認為俄羅斯才是最大威脅；若美中開戰，五成二覺得美國能贏；若美俄開戰，六成四認為美國能贏。

台灣議題 美國 雷根

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