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北市雙城論壇 依慣例被要求切結

聯合報／ 記者楊正海邱書昱李承穎林佳彣／台北報導

馬英九基金會邀請來訪的陸生團依對岸慣例稱「中國台北」，陸委會將祭懲處；北市府雙城論壇將登場，上海方雖未反映憂慮，市府仍會密切關注，以免「犯錯」。

台北市副市長林奕華昨表示，雙城論壇被賦予很多政治符號，須盡量單純，陸委會依慣例要求簽切結書，過去還曾要求代表團成員不得受訪。

北市府官員說，雙城論壇的「慣例」包括「低調」不隨便發言，「單純」不隨便拜訪，和「安全」不要走未核准行程；面對可能的抗議，北市警局會安排最高層級維安。

雙城論壇上海團一○二人敲定由上海副市長華源帶隊，包含政府人員、學者專家，首日參訪地點不涉政治，將以大巨蛋等場館為主，北市議會等較具政治意涵的地點就被排除。

林奕華說，最近北市府的活動向陸委會報准都非常順利，像台北燈節上海派人來，今年雙城論壇也有踩線團，陸委會都核准。

台北市長蔣萬安和民進黨議員劉耀仁昨也為中山女高事件爭執，劉不斷要求蔣道歉，批蔣萬安輕描淡寫、不聞不問，「是不是怕雙城論壇開天窗不敢批評中共」？甚至脫口說「拿出你曾祖父的魄力來」。

蔣萬安怒回「幹嘛扯我曾祖父？那你要陸委會不要核准啊，民進黨要戒嚴嗎？要阻止兩岸交流嗎？民進黨團小編發文支持戒嚴還不道歉，民進黨封殺輿論自由嗎？」

北市府 陸委會 雙城論壇

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