新聞幕後／傅崐萁進議場才喊衝 韓國瑜也不知情

國民黨立院黨團昨天一早無預警發動突襲，欲闖關攸關連署加嚴版「選罷法」修正草案。據了解，國民黨團總召傅崐萁為防消息走漏，事前保密到家，不只黨團幹部不知情，藍委也是進議場才知要作戰，立法院長韓國瑜則是在國是論壇結束中間休息時間才被告知，朝野都在一陣錯愕下，展開臨場應變及攻防。

國民黨團推動選罷法修正草案有兩大版本，其中一個版本為罷免連署需比照總統副總統選舉罷免法規定「檢附身分證影本」，該法案已過一個月冷凍期且立場與白營相同。國民黨團昨天上午約十時突然向院會遞交變更議程案，要將選罷法變更議程為第一案，殺得民進黨立委措手不及。

選罷法為國民黨本會期第一優先必過法案，傅崐萁使出「聲東擊西」戰術，前兩周院會上演狼來了，發動藍委穿「戰袍」卻不闖關選罷法，還在內政委員會排審攸關調高門檻的選罷法修正案，企圖讓民進黨疲於奔命、毫無防備時突襲過關。

傅崐萁事前保密到家，就連國民黨團書記長林思銘、首席副書記長王鴻薇也不知情。據了解，國民黨團大會昨一早開會，會中也無人提及闖關選罷法一事，傅崐萁還要藍委進場手持「民進黨挺戒嚴」看板，接著藍委踏進議場，才被通知要闖關，紛紛東張西望地走向主席台卡位。

藍營原本安排好林沛祥、張嘉郡把主席台後門鎖起來，但綠委邱志偉、賴瑞隆等人卻可在韓國瑜主持議事時輕易從後門闖入，讓傅崐萁氣得在議場後方大罵「議事人員搞什麼東西！為什麼不關後門」。不過，立院人士指出，主席台後門是雙面鎖，除非用鐵鍊或椅子擋住，不然都可以推開。

藍營決心背水一戰闖關選罷法，結果首戰就因後門失守而敗北。不少藍委看了也抱怨「怎麼門沒守好？」還有藍委直言，主席台兩側、兩個後門都要派重兵守住，還要有人緊盯衝組綠委，甚至給韓國瑜準備預藏麥克風，才有可能過關。

不過最關鍵的是，韓國瑜與秘書長周萬來事前竟也不知情，昨天院會國是論壇結束後中間休息十分鐘，傅崐萁此時才告知韓，韓表示只要有提案他就會依規定處理，國民黨團隨即提案，發動奇襲。

後來韓國瑜在藍委護航下登上主席台，按照議事程序仍可正常會議時間並繼續處理，但韓國瑜則選擇喊卡終止朝野混戰，也讓藍營始料未及。