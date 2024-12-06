快訊

孫燕姿、林書豪來了！周杰倫大巨蛋續戰 中華隊3帥現身嗨翻歌迷

為選罷法爆衝突…傅崐萁遭控咆哮飆罵 韓國瑜幫緩頰吐這句

蕭副總統接見世界醫師會訪團 盼支持台灣參與國際

中央社／ 台北6日電

世界醫師會會長菲利普（Ashok Philip）等領袖訪台，副總統蕭美琴今天下午接見訪團時指出，台灣積極爭取參與世界衛生大會（WHA），並致力為國內外公共衛生做出貢獻，期盼世界醫師會持續理解，並支持台灣有意義參與國際事務。

蕭副總統今天在無任所大使吳運東、衛生福利部次長周志浩陪同下，接見菲利普等人。她致詞時表示，要代表總統賴清德及台灣政府誠摯歡迎世界醫師會領導層級來訪，同時為世界醫師會長期支持台灣有意義參與國際醫療社群，表達深切的感謝與敬意。

蕭副總統指出，長久以來，台灣民眾一直致力於成為世界的良善力量，希望為國內外公共衛生做出貢獻，而這條路對台灣而言並不容易，因此，每當有國際社群的友人支持並理解台灣時，總令人備受鼓舞。

賴總統是台灣首位醫師出身的總統，蕭副總統說，賴總統將公共衛生列為施政重點之一，更成立「健康台灣推動委員會」，台灣期待與世界分享台灣的成就，例如與賴總統此次出訪的島國友邦進行合作，協助提升當地醫療能力。

蕭副總統說，期盼訪團此行能讓世界醫師會更了解台灣民眾，以及台灣有意義參與並貢獻國際社會的善意，台灣每年都積極爭取參與世界衛生大會（WHA）及成為國際社群的一員，確保世界衛生組織（WHO）的包容性和普遍性原則得到遵守，若有國際友人的支持將十分有幫助。

蕭副總統 蕭美琴 醫師

延伸閱讀

結束出訪返國 賴總統細數3收穫：堅定捍衛民主

內閣如12強中華隊臨機變陣？ 賴總統：要檢討就迅速檢討

大陸挖我友邦牆角 賴總統：巴拉圭跟台灣邦誼不會改變

訪夏威夷急難管理署 賴總統：未來持續交流合作

相關新聞

蔡其昌：無故被傅崐萁咆哮 連韓國瑜都勸他「不要這樣」

立法院今天進行院會，藍綠立委為了「選罷法」修法，大打出手。民進黨立委蔡其昌表示，還原當下在主席台後方休息室情況，國民黨立...

立院朝野衝突 國民黨團還原：主席台側門不明原因打開

今日立法院會爆發朝野肢體衝突，國民黨立院黨團再發聲明，還原議場主席台後兩側門因不明原因打開，致民進黨立委可衝上主席台，攻...

影／不滿綠杯葛議事進行 傅崐萁飆罵吳思瑤、議事人員

國民黨立法院黨團今天突襲擬排審選罷法修法，藍綠立委爆發推擠衝突。民進黨立委蘇巧慧事後發布影片，揭露國民黨團總召傅崐萁飆罵...

內閣如12強中華隊臨機變陣？ 賴總統：要檢討就迅速檢討

賴政府內閣團隊上任逾半年，是否思考人事「變陣」。賴清德總統今天引中華隊在12強的好表現表示，這次國家代表隊本來大家不看好，...

立院再爆衝突議事停擺 傅崐萁：最後一次容忍民進黨

今日立法院會，朝野爆發推擠衝突，致議事停擺。國民黨立院黨團事後舉行記者會，總召傅崐萁宣示，國民黨的忍耐是有限的，「這是最...

遭控「養子外人說」 陳昭姿：政治攻防真要這麼沒人性？

立法院衛環委員會昨審人工生殖法草案，民進黨立委郭昱晴控陳昭姿曾說「養子對我而言終究是外人」，遭陳要求道歉。對郭昱晴今天在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。