快訊

孫燕姿、林書豪來了！周杰倫大巨蛋續戰 中華隊3帥現身嗨翻歌迷

為選罷法爆衝突…傅崐萁遭控咆哮飆罵 韓國瑜幫緩頰吐這句

吳志中出席芬蘭國慶酒會 盼深化合作應對全球挑戰

中央社／ 台北6日電
外交部政務次長吳志中於「2024芬蘭國慶酒會」上致詞。圖／取自外交部網站
外交部政務次長吳志中於「2024芬蘭國慶酒會」上致詞。圖／取自外交部網站

外交部政務次長吳志中昨天晚間出席芬蘭國慶酒會時指出，芬蘭與台灣同為對抗威權主義擴張的前線，芬蘭在全民防衛、全社會韌性領域具豐富經驗，深值台灣學習，期待兩國未來持續深化合作，共同因應全球挑戰。

外交部今天發布新聞稿表示，吳志中昨天出席芬蘭商務辦事處（Finland Trade Center）舉行的「2024芬蘭國慶酒會」，與各界一同慶祝芬蘭獨立107周年。

吳志中致詞表示，台芬兩國在資通訊、綠能及教育等領域合作密切，芬蘭的科技創新及豐富文化享譽國際，更是全球知名品牌諾基亞（Nokia）的誕生地。

芬蘭商務辦事處駐台代表羅瑞（Lauri Raunio）指出，台芬經貿關係過去3年來有長足進步，今年雙邊貿易額達13億美元；今年5月「第11屆台芬（蘭）經濟合作會議暨量子科技論壇」在台盛大舉辦，6月芬蘭與美、日、澳等國在台辦理「全球合作暨訓練架構（GCTF）民力訓練精進與強化」國際研習營等。

羅瑞表示，芬蘭與台灣持續拓展合作領域，相信未來雙邊關係將在既有良好的基礎上進一步發展。

外交部說明，芬蘭商務辦事處在酒會上特別安排芬蘭特色樂曲表演，氣氛熱烈隆重，酒會約有100人出席，包含駐台使節及政商等各界人士，彰顯台芬近年更趨緊密的關係及友好情誼。

外交部 芬蘭

延伸閱讀

首屆台灣國際模擬聯合國會議 吳志中勉學子一起拚外交

昕力資訊參與台灣、波蘭衛星應用合作發展MOU 展現台灣科技實力

台斯合作里程碑 斯洛伐克首座台灣講座研究中心揭牌

又是陸商船損壞海纜？明顯減速且航跡詭異 已被丹麥海軍攔截

相關新聞

蔡其昌：無故被傅崐萁咆哮 連韓國瑜都勸他「不要這樣」

立法院今天進行院會，藍綠立委為了「選罷法」修法，大打出手。民進黨立委蔡其昌表示，還原當下在主席台後方休息室情況，國民黨立...

立院朝野衝突 國民黨團還原：主席台側門不明原因打開

今日立法院會爆發朝野肢體衝突，國民黨立院黨團再發聲明，還原議場主席台後兩側門因不明原因打開，致民進黨立委可衝上主席台，攻...

影／不滿綠杯葛議事進行 傅崐萁飆罵吳思瑤、議事人員

國民黨立法院黨團今天突襲擬排審選罷法修法，藍綠立委爆發推擠衝突。民進黨立委蘇巧慧事後發布影片，揭露國民黨團總召傅崐萁飆罵...

內閣如12強中華隊臨機變陣？ 賴總統：要檢討就迅速檢討

賴政府內閣團隊上任逾半年，是否思考人事「變陣」。賴清德總統今天引中華隊在12強的好表現表示，這次國家代表隊本來大家不看好，...

立院再爆衝突議事停擺 傅崐萁：最後一次容忍民進黨

今日立法院會，朝野爆發推擠衝突，致議事停擺。國民黨立院黨團事後舉行記者會，總召傅崐萁宣示，國民黨的忍耐是有限的，「這是最...

遭控「養子外人說」 陳昭姿：政治攻防真要這麼沒人性？

立法院衛環委員會昨審人工生殖法草案，民進黨立委郭昱晴控陳昭姿曾說「養子對我而言終究是外人」，遭陳要求道歉。對郭昱晴今天在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。