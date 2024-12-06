立院朝野衝突 國民黨團還原：主席台側門不明原因打開

今日立法院會爆發朝野肢體衝突，國民黨立院黨團再發聲明，還原議場主席台後兩側門因不明原因打開，致民進黨立委可衝上主席台，攻擊立法院長韓國瑜。今日議事衝突，民進黨立院黨團要負起完全的責任。

連署罷免須附身分證的「選罷法」修正草案，該案已過冷凍期一個月。國民黨立院黨團於上午立法院會提變更議程，將該案排入討論事項第一案，引發綠營不滿。綠委從主席台後方衝上主席台，朝野爆發衝突。

國民黨團表示，今日立法院議場的議事衝突，民進黨團要負起完全的責任。民進黨自從失去國會多數後，民進黨立委把國會變成了街頭。上會期審議國會改革法案期間，5月17日民進黨立委郭國文居然在議場內攻擊立法院秘書長周萬來，並搶奪其手中文書，造成周秘書長受傷；5月19日民進黨團立委集體霸凌國會議長，要禁錮院長企圖阻撓議事，一度考慮報警處理。同日民進黨立委王美惠居然公然毆打駐衛警，不認錯。

國民黨團表示，本會期11月4日郭國文、賴惠員居然把財政委員會召委陳玉珍禁錮在電梯內長達1個半小時，吳思瑤、沈伯洋等人在電梯門口大罵陳玉珍，整個民進黨黨團已經不是在做立委，根本是在立法院當流氓，民進黨團淪為「幫派分子」，立法院黨團變成幫派「堂口」，這樣的執政黨立委到底是誰縱容出來的，就是賴清德總統兼民進黨主席。

國民黨團還原，今日議場主席台後兩側門，國民黨團總召傅崐萁上午提醒議事人員，議場後方二個門必須上鎖，因為這二個門都不是立委可以進出的門，只有院長才能進出。必須要保護好院長主持議事，維持議事順利進行，避免5月17日韓院長遭到民進黨打開後側門，攻擊主席台的事件再發生。要好好保護院長、同時也捍衛國會尊嚴。

國民黨團表示，結果今天關鍵時刻，議場側門竟然又未上鎖，讓民進黨團委員居然可以自由進出議場後方二個側門，並衝上主席台攻擊院長。國會改革法案審議期間，此二側門都被民進黨委員損壞推倒。結果今日二個側門都因不明原因打開、沒有上鎖，讓韓院長被攻擊，院長誰來保護？國會的尊嚴誰來看護？

國民黨團強調，敬告民進黨團，「當家不鬧事」。結果民進黨不僅當家鬧事，還在立法院當起流氓，更只會扭曲抹黑、轉移焦點。今日賴清德還是避而不談立法院黨團挺戒嚴一事，賴清德不道歉，就是默許，就是縱容。國民黨團認定賴清德就是一個「挺戒嚴、搞幫派」的總統。而總統變成「幫派老大」，中華民國民主政治淪落自此，何其可悲。