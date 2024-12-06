快訊

致敬中山美穗：日本影歌雙棲的國民偶像

陳梅慧國道遇死劫 桃議員曝曾有人告誡陳「妳在擋人財路」

鄭天財稱「戒嚴是為保護台灣」 邱議瑩要求道歉

中央社／ 台北6日電
今日立法院會，朝野爆發推擠衝突。國民黨立委鄭天財說「戒嚴是為保護台灣」，被民進黨立委要求道歉，鄭天財會後補充，當時戒嚴是為應對中共武力犯台而戒嚴。國民黨立委陳玉珍也喊話民進黨，不要消費先人，用受害者姿態情緒勒索國民。聯合報記者許正宏／攝影
今日立法院會，朝野爆發推擠衝突。國民黨立委鄭天財說「戒嚴是為保護台灣」，被民進黨立委要求道歉，鄭天財會後補充，當時戒嚴是為應對中共武力犯台而戒嚴。國民黨立委陳玉珍也喊話民進黨，不要消費先人，用受害者姿態情緒勒索國民。聯合報記者許正宏／攝影

立法院會今天為選罷法修正草案，藍綠立委再爆衝突，國民黨立委鄭天財脫口「戒嚴是為了保護台灣」，引爆民進黨立委怒罵，民進黨立委邱議瑩趨前理論，遭鄭天財推倒在地。邱議瑩表示，這是對美麗島事件受難者的傷口撒鹽，鄭天財應道歉。

國民黨團上午在立法院會提案變更議程，要將攸關連署罷免須檢附身分證影印本的選罷法修正草案，排入討論事項第1案，藍綠立委爆發衝突，多人掛彩，雙方僵持1個多小時，最終草草散會。

南韓總統尹錫悅日前發動戒嚴令，民進黨立法院黨團小編發文遭指挺戒嚴，國民黨團緊抓此一話題，從今天院會前的國是論壇，安排多位國民黨立委上台猛批，稍後的朝野衝突也拿出預先準備的手板，大罵民進黨挺戒嚴，要求總統賴清德道歉，民進黨團反唇相譏，反嗆國民黨是「戒嚴黨」。

此時，鄭天財脫口稱，「戒嚴是為了保護台灣」，引發民進黨立委不滿，與鄭天財及國民黨立委對罵，民進黨立委林楚茵說，「最沒有資格提戒嚴的就是國民黨，殘害台灣38年，還敢說保護台灣」。邱議瑩邊罵邊走向鄭天財找他理論，卻遭鄭天財用手肘推倒在地，邱議瑩起身飆罵，遭藍綠立委攔阻。

鄭天財會後表示，現今許多年輕人不曉得民國38年那段時期，國民黨從大陸撤退到台灣，當時中共軍隊要打台灣，所以才實施戒嚴，是為了保護台灣。

對於媒體追問推倒邱議瑩，鄭天財說，衝突當下推擠是難免的，「我沒有伸手，她也沒受傷，完好如初」。不過，從民進黨立委拍攝影片中顯示，鄭天財用右手手肘推倒邱議瑩。

邱議瑩會後出席民進黨團記者會時眼眶泛紅，她表示，她擔任立委將近20年，從來沒有因為議事攻防掉淚，也不曾像今天如此難過，她要求鄭天財道歉。

邱議瑩說，再過幾天就是世界人權日，45年前12月10日美麗島事件發生時，她才8歲，當年她的父親因反對戒嚴，支持民主改革，被國民黨政府判刑6年，她親眼看到父親被警察帶走，她剛才聽到鄭天財說戒嚴是為了保護台灣，「那我父親算什麼？當年受苦受難的人算什麼？」鄭天財的話是對美麗島事件受難者的傷口上撒鹽，對推動民主的人來說是打了一個大巴掌，是天下最荒謬的一句話。

國民黨 戒嚴時期 鄭天財

延伸閱讀

邱議瑩控被鄭天財推倒 陳玉珍：是她先挑釁動手

戒嚴話題藍綠互批 陳玉珍轟民進黨消費先人、情勒國民

漫畫風看板引發猜測 邱議瑩：給民眾不一樣感受

附和邁邁主張 邱議瑩：南星計畫區蓋機場可化解3難題

相關新聞

影／不滿綠杯葛議事進行 傅崐萁飆罵吳思瑤、議事人員

國民黨立法院黨團今天突襲擬排審選罷法修法，藍綠立委爆發推擠衝突。民進黨立委蘇巧慧事後發布影片，揭露國民黨團總召傅崐萁飆罵...

內閣如12強中華隊臨機變陣？ 賴總統：要檢討就迅速檢討

賴政府內閣團隊上任逾半年，是否思考人事「變陣」。賴清德總統今天引中華隊在12強的好表現表示，這次國家代表隊本來大家不看好，...

立院再爆衝突議事停擺 傅崐萁：最後一次容忍民進黨

今日立法院會，朝野爆發推擠衝突，致議事停擺。國民黨立院黨團事後舉行記者會，總召傅崐萁宣示，國民黨的忍耐是有限的，「這是最...

遭控「養子外人說」 陳昭姿：政治攻防真要這麼沒人性？

立法院衛環委員會昨審人工生殖法草案，民進黨立委郭昱晴控陳昭姿曾說「養子對我而言終究是外人」，遭陳要求道歉。對郭昱晴今天在...

藍衝選罷法罷免連署加嚴釀衝突 闖關失敗、韓國瑜宣布散會

立法院今天上午召開院會，國民黨團提變更議程，將攸關連署罷免須附身分證的「選罷法」修正草案，排入討論事項第一案，朝野爆發推...

綠譴責藍「硬幹選罷法」 批傅崐萁辱罵議事人員

立法院會今天爆發朝野立委肢體衝突，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤在院會結束後，譴責國民黨團臨時變更議程，試圖硬幹通過選罷法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。