大陸出手動搖巴拉圭與我斷交 藍委示警：小心其他邦交

賴清德總統日前展開訪我太平洋友邦，未來還計畫出訪中南美洲。根據路透社報導，我南美洲友邦巴拉圭5日驅逐中國外交官，理由為「干涉巴國國內事務」。國民黨立委李彥秀說，兩岸缺乏互信，外交上常常上演肉搏戰，此事絕非個案，外交部要特別注意其他邦交國的狀況。

根據我駐巴拉圭大使館表示，該名中國外交官企圖說服巴拉圭政治人物背棄台灣，改與中國建交。

李彥秀說，中華民國與巴拉圭有深厚的邦誼，1957年與巴拉圭建立大使級外交關係，67年來，台巴關係始終友好穩定；1971年，巴拉圭在聯合國大會第2758號決議的最終投票表決上，也投票支持中華民國保有在聯合國席次。

李彥秀表示，中國大陸參贊徐偉因為干預巴拉圭內政，並試圖遊說巴拉圭與台灣斷交，因此遭列為不受歡迎人物，須於24小時內離境。這是中國大陸「戰狼外交」的一環，也是兩岸外交戰的日常。徐偉事件凸顯民進黨執政後，兩岸因為缺乏互信，在外交戰場上的刀刀見骨的肉搏戰。徐偉事件絕對不是「個案」，外交部也要特別注意其他邦交國的狀況。

李彥秀強調，感謝巴拉圭對台灣長期的力挺與支持，也要呼籲中共應該要正視中華民國存在的事實，以及尊重台灣人民的意願，以及期盼更多國際空間與參與的意志。外交不僅是內政的延長，更脫離不了兩岸關係的核心問題，鞏固友邦的邦誼外，民進黨必需要有更高的國家外交戰略佈局，以及細膩的外交手腕的操作，拓展實際的國際參與空間，才能讓台灣走向世界的政策真正獲得落實。