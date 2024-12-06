解職陸配前議員史雪燕 內政部：確保擔任公職者忠誠義務

南投縣前議員史雪燕因國籍問題，內政部函文要求南投縣議會解除其議員公職。內政部表示，為確保我國國民擔任公職者，負有國家忠誠義務，史雪燕因無依國籍法規定在就職前辦理放棄中華民國以外國籍，已於12月2日依法解除其議員公職。

民眾黨不分區立委有2年條款，外界關注排名民眾黨不分區名單第15名的李貞秀是否可能成為首名陸配立委。民眾黨立委黃珊珊先前曾說，史雪燕曾遞補南投縣議員，顯然沒違法，若內政部、陸委會有新的解釋應修法。

內政部表示，史雪燕因無依國籍法規定在就職前辦理放棄中華民國以外國籍，並在就職日1年內完成放棄，並提出佐證資料，已於今年12月2日依法解除其議員公職。

內政部指出，為避免國人兼具外國國籍者，擔任民選公職人員情況發生，已於2009年3月30日及今年11月12日二次函請各級民意機關及縣（市）政府在其就職前，告知如兼具外國國籍，應於就職前辦理放棄中華民國以外國籍，並在1年內完成喪失該國國籍及取得證明文件。

內政部強調，這些規定是基於公務人員與國家處於特別緊密的忠誠、信任關係，從制度上排除發生忠誠義務衝突情形，「簡言之，凡具有中華民國國籍以外之國籍，均應放棄。」