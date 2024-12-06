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外交官提「棄台論」遭巴拉圭驅逐 我籲國際認清陸惡行

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
中國大陸外交官在我南美洲友邦巴拉圭發表「棄台論」遭巴國政府驅逐出境，外交部表示感謝。圖／聯合報系資料照片
中國大陸外交官在我南美洲友邦巴拉圭發表「棄台論」遭巴國政府驅逐出境，外交部表示感謝。圖／聯合報系資料照片

中國大陸外交部官員在我南美洲友邦巴拉圭發表「棄台論」遭巴國政府驅逐出境，外交部表示，感謝巴拉圭政府堅守台巴邦誼的立場，也呼籲國際社會認清中國大陸濫用國際組織、破壞國際規則等種種惡行。

中國大陸外交部官員徐偉隨團赴我南美洲友邦巴拉圭出席聯合國教科文組織會議，但傳出在會中主張巴拉圭應承認中國大陸而非台灣，還宣稱這個選擇將有利於大豆出口國巴拉圭。由於涉及違反簽證目的，遭巴國政府限期驅逐出境。

外交部表示，肯定巴拉圭政府基於捍衛國家主權及台巴邦誼，對在巴國言行不當的中國外交人員採取撤銷簽證並限期出境等處置，並對於巴國政府再次展現堅守台巴邦誼的立場表示感謝。

外交部呼籲國際社會，認清中國大陸濫用國際組織遂行其不當意圖及破壞國際規則等種種惡行，並予以嚴厲譴責。台灣與巴拉圭兩國政府將在67年友好邦誼的堅實基礎上，不僅持續攜手共創兩國人民福祉，更將與民主陣線團結一致，共同守護民主、自由、人權等普世價值。

外交部 巴拉圭

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