立院朝野衝突 國民黨團批民進黨：不合己意就打人

今日立法院會爆發朝野肢體衝突，國民黨立院黨團發布聲明，批民進黨立委暴力造成數名藍委受傷，民進黨立院黨團針對不符合己意的法案動輒霸占主席台、攻擊國會議長，完全是獨裁國家做法，與南韓總統尹錫悅宣布獨裁何異？民進黨、賴清德總統在立法院宣布實質戒嚴了嗎，不合己意就打人。

連署罷免須附身分證的「選罷法」修正草案，該案已過冷凍期一個月。國民黨立院黨團於上午立法院會提變更議程，將該案排入討論事項第一案，引發綠營不滿。綠委從主席台後方衝上主席台，朝野爆發衝突。

國民黨團批評，今天民進黨委員的暴力行徑，造成國民黨立委廖先翔、徐巧芯、萬美玲、陳玉珍等人流血受傷，民進黨團日前發言力挺尹錫悅戒嚴也就不足為奇了。民進黨不只是「霸凌黨」、「造謠黨」、「戒嚴黨」，今日的暴力行徑就是完完全全的「暴力黨」的作為，國民黨團針對民進黨委員使用暴力癱瘓立法院，給予最嚴厲的讉責。

國民黨團表示，新國會成立以來，行政院、總統府動輒不公告及依法施行國會通過的法律及主決議，並利用御用大法官直接否決立法院的最新民意，做為一個得票數未過半，國會席次少數執政的總統，這些違法、違憲的作為與施行戒嚴何異？今日民進黨團委員的暴力行徑，更突顯民進黨從上到下「獨裁專斷」的本質，嘴巴高喊民主，都是假的。這才是現在台灣民主最大的危機。

國民黨團強調，今日賴清德總統兼民進黨主席將返國，國民黨團在此公開呼籲賴清德，針對民進黨團發文力挺戒嚴的言論，必須立即向國人及韓國人民公開道歉。

國民黨團呼籲賴清德，「台灣人民、韓國人民都在等你一句對不起！如果向人民說聲抱歉，賴清德都不願意，那還能夠代表全台灣人民嗎？還是你只是想當濫權獨裁的賴清德主席？全民都等著賴清德總統給全民一個說法！」