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邱議瑩控被鄭天財推倒 陳玉珍：是她先挑釁動手

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
今日立法院會，朝野爆發推擠衝突。國民黨立委鄭天財、民進黨立委邱議瑩（圖左邊綠衣者）發生衝突，邱控遭鄭推倒，引起綠委批評。國民黨立委陳玉珍事後還原，表示是邱議瑩一直打鄭天財，是邱一直挑釁。記者屈彥辰／攝影
今日立法院會，朝野爆發推擠衝突。國民黨立委鄭天財、民進黨立委邱議瑩（圖左邊綠衣者）發生衝突，邱控遭鄭推倒，引起綠委批評。國民黨立委陳玉珍事後還原，表示是邱議瑩一直打鄭天財，是邱一直挑釁。記者屈彥辰／攝影

今日立法院會，朝野爆發推擠衝突。國民黨立委鄭天財、民進黨立委邱議瑩發生衝突，過程中邱議瑩指控遭鄭天財推倒。國民黨立委陳玉珍事後稱，是邱議瑩一直打鄭天財，一直挑釁。

民進黨不滿國民黨立院黨團提變更議程，將連署罷免須附身分證的「選罷法」修正草案，排入討論事項第一案。綠委從主席台後方衝上主席台，朝野爆發衝突。衝突過程中，邱議瑩與鄭天財發生衝突，邱議瑩一度跌倒，並指控是鄭天財動的手。

鄭天財說，是邱議瑩一直對他動手，他是站在那裡，邱議瑩一直推擠。在那種氛圍中，邱議瑩確實有其情緒，這事他都可以接受，但因為她不斷推擠，他並沒有伸手。他演示給現場媒體看，表示以他的力氣很容易（推倒對方），他都沒有。這種推擠過程難免。他認為那是推擠，不是打他。

陳玉珍說，「我看得很清楚，是邱議瑩一直試圖打鄭天財。是邱議瑩先攻擊鄭天財。邱議瑩一直上來挑釁，我們看得非常明顯。」

國民黨 選罷法 邱議瑩 鄭天財

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