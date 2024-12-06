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影／不滿綠杯葛議事進行 傅崐萁飆罵吳思瑤、議事人員

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
立法院院會今天審議法案，國民黨團提案變更議程，要將選罷法修正案排入今日議程，民進黨立委突從主席台後門衝出包圍主席台，引發藍綠立委大混亂，立法院長韓國瑜（中）見狀宣布休息，而藍綠立委持續在主席台上相互推擠，雙方僵持不下，最後韓國瑜回到議場宣布散會。記者許正宏／攝影
立法院院會今天審議法案，國民黨團提案變更議程，要將選罷法修正案排入今日議程，民進黨立委突從主席台後門衝出包圍主席台，引發藍綠立委大混亂，立法院長韓國瑜（中）見狀宣布休息，而藍綠立委持續在主席台上相互推擠，雙方僵持不下，最後韓國瑜回到議場宣布散會。記者許正宏／攝影

國民黨立法院黨團今天突襲擬排審選罷法修法，藍綠立委爆發推擠衝突。民進黨立委蘇巧慧事後發布影片，揭露國民黨團總召傅崐萁飆罵民進黨立委蔡其昌、吳思瑤「不開會搞什麼東西，全世界丟臉」、「議事人員搞什麼東西，不知道保護議長嗎？」批評立法院長韓國瑜淪為小弟，不敢吭一聲。

蘇巧慧在臉書發布一段影片，內容看到傅崐萁與吳思瑤爆發口角衝突，傅崐萁痛罵「是誰衝突啊！就是你們在亂搞」、「你什麼態度啊！還在講！下流，搞什麼東西，全世界丟臉」，韓國瑜見狀試圖安撫傅崐萁無效。

傅崐萁接著罵，「議事人員搞什麼東西，叫你們後面關起來，為什麼不關，不知道保護議長嗎？跟你們說後面要關為什麼不關」。

眼看傅崐萁一頓狂罵，吳思瑤雙手叉腰，不斷高喊「國民黨黨鞭在罵議事人員喔！？韓國瑜雖試圖安撫傅崐萁的情緒，但並未起作用。

蘇巧慧表示，原來國民黨真正的立法院領袖是傅崐萁，在韓國瑜面前痛罵議事人員、霸凌公務人員，「韓國瑜就像傅崐萁的小弟，吭都不敢吭一聲」。

傅崐萁 吳思瑤 國民黨 立法院 選罷法 韓國瑜

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