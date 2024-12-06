史雪燕遭解職 內政部：公職均應放棄他國國籍

內政部今天表示，南投縣前議員史雪燕因未依國籍法規定，在就職前辦理放棄中華民國以外的國籍，並於就職之日1年內完成放棄並提出佐證資料，內政部已於12月2日依法解除其議員公職。

媒體報導，陸配史雪燕因國籍問題，內政部函文要求南投縣議會解除史雪燕的議員公職。南投縣議會今天解釋，議會無權解除議員職務，解職是內政部職權，且內政部已來函告知對史雪燕解職。

內政部下午透過新聞稿表示，史雪燕未依國籍法規定於就職前辦理放棄中華民國以外的國籍，並於就職之日1年內完成放棄並提出佐證資料，為確保中華民國國民擔任公職者，負有國家忠誠義務，內政部已於今年12月2日依法解除其議員公職。

內政部重申，為避免民眾兼具外國國籍者，擔任民選公職人員情事發生，因此已於民國98年3月30日及113年11月12日二次函請各級民意機關及縣（市）政府於相關人等就職前，告知如兼具外國國籍，應於就職前辦理放棄中華民國以外之國籍，並於就職之日起1年內完成喪失該國國籍及取得證明文件。

內政部說，規定是基於公務人員與國家恆處於特別緊密的忠誠、信任關係，因此從制度上排除發生忠誠義務衝突的情形，簡言之，凡具有中華民國國籍以外的國籍，均應放棄。