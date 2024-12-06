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211營憲兵洩密給對岸 總統府高度關注並強力譴責

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
憲兵211營士官兵涉嫌違反貪污治罪條例、國家安全法等案件，對此，總統府發言人李問表示，府方高度關注本案。圖／總統府提供
憲兵211營士官兵涉嫌違反貪污治罪條例、國家安全法等案件，對此，總統府發言人李問表示，府方高度關注本案。圖／總統府提供

負責總統府安全的憲兵211營士官兵涉嫌違反貪污治罪條例、國家安全法等案件，對此，總統府發言人李問6日表示，府方高度關注本案、非常嚴正看待，並譴責任何傷害國人與國家的叛國行為，相關單位將全力配合後續司法偵辦。

國防部接獲檢舉，爆料指出，憲兵211營賴姓、黎姓、林姓士官及國防部資通電軍陳姓士兵，涉嫌轉售軍中資料給中國大陸情報工作人員，賺取報酬近新台幣200萬元。北檢今天依違反貪污治罪條例、國家安全法等罪嫌起訴4人。

李問表示，中國大陸長期以來透過各種手段對我國進行滲透、脅迫以及打壓，並且意圖分化，破壞台灣人民得來不易的民主自由。因此，無分軍民都必須團結一致，守護家園。若有士官兵因為個人私利進而做出叛國、出賣國人的行為，將令人極為不齒，應該受到最嚴厲的譴責與法律的制裁。

李問表示，211營駐衛總統府府區安全，全體官兵堅守崗位，恪盡職責，現有個別兵員涉嫌違法，已依法展開究責。所屬督導單位也將強化軍中公務機密保護之法制宣導訓練，提升國家安全防衛意識，期許能加強防杜不法，強化國防安全韌性。

國防部 總統府發言人

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