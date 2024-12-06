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綠委成立台韓交流促進會 盼深化經貿文創交流

中央社／ 台北6日電

民進黨立委林楚茵發起立法院台灣國會韓國經貿科技與文化創意產業交流促進會，今天舉行成立大會，期盼進一步促進台韓雙邊在經貿、科技及文化創意產業領域的深度交流與合作。

立法院台灣國會韓國經貿科技與文化創意產業交流促進會今天舉行成立大會。

林楚茵指出，台韓兩國不僅在經濟與科技上擁有高度互補性，更因共享民主價值而建立深厚的友誼。在世界局勢快速變化的當下，台韓作為亞太區域內堅守民主的國家，不僅是經濟與科技的合作夥伴，也是亞太區域推動和平、民主價值的重要盟友。

林楚茵表示，期盼藉由促進會的成立，扮演政府、國會與產業間的橋梁，為台韓雙邊打造一個更緊密的合作平台，也期待與韓國攜手，從經貿科技到文化創意，共同開創一個更具包容性與韌性的亞太未來。

受邀出席成立大會的韓國駐台代表李殷鎬，透過翻譯致詞指出，台灣是韓國第6大貿易夥伴，相互之間的交易品項中，最重要的就是半導體，「韓台經濟結構方面，我們是相互競爭的對象」，但不能遺忘韓台有更多互補、互惠。

林楚茵會後發布新聞稿指出，李殷鎬提及，近期韓國國內局勢並不影響台韓關係，今年台灣赴韓遊客數人次屢創新高，韓國與台灣首次接近200萬人次雙向交流時代，在這樣的時刻，成立此促進會再適合不過。

南韓 經貿

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