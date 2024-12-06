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民進黨：國民黨突襲選罷法 欲限制人民權利令人遺憾

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
今天立院修「選罷法」爆發朝野衝突。記者蔡晉宇／攝影
今天立院修「選罷法」爆發朝野衝突。記者蔡晉宇／攝影

民進黨發言人戴瑋姍今天表示，立法院院會今天因國民黨團以偷襲的方式臨時變更議案，欲強行通過「選罷法」提高連署門檻之修正案，企圖剝奪人民基本權利以貪圖自身的政治利益，甚至於議場內出現肢體暴力，令人遺憾。

民進黨發言人戴瑋姍表示，國民黨今天於議場內高舉「賴清德挺戒嚴」、「民進黨挺戒嚴」等不實指控的手舉牌，實為混淆視聽，甚至是在誤導民眾認知。

戴瑋姍指出，就在國民黨立委於議場進行造謠行為的同時，正好賴清德總統於帛琉與出訪媒體正舉行茶敘記者會，賴總統明確的表示，「過去威權錯誤不能重蹈覆轍，民主台灣絕對不能，也絕對不會走回頭路，民主得來不易，已經成為台灣人的DNA，唯有團結才能守護國家，團結一致，守護民主，才是未來台灣要繼續走的正確方向。」

戴瑋姍說，台灣過去在國民黨威權統治下歷經長達38年的戒嚴時期，是在多少民主前輩的爭取與努力之下，才讓台灣解除戒嚴開啟民主改革的道路；如今，民主早已經是台灣根深蒂固的基本價值，而今天的國民黨卻是在用過去的歷史教訓，甚至是許多威權時期遭受打壓的傷痛，作為朝野鬥爭的工具，企圖混淆視聽，以掩護他們在選罷法上要剝奪人民基本權利的真相。

戴瑋姍表示，不僅如此，國民黨立委甚至在過程中使用暴力，讓民進黨立委受到傷害。針對國民黨立院黨團今天的作為，民進黨表達深切的遺憾與無法認同，呼籲國民黨停止相關造謠，並向暴力受害的委員道歉，還給台灣一個理性與非暴力的國會，讓台灣的民主能順利與安穩的繼續向前走。

國民黨 戴瑋姍 民進黨 立法院 選罷法

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