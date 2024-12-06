內閣如12強中華隊臨機變陣？ 賴總統：要檢討就迅速檢討

賴政府內閣團隊上任逾半年，是否思考人事「變陣」。賴清德總統今天引中華隊在12強的好表現表示，這次國家代表隊本來大家不看好，最後贏得冠軍舉國歡騰；即便都會有失誤，但很快調整，用更好表現來面對前一次失誤；如果有要檢討，就要迅速檢討改進。

賴總統出訪友邦，今天在帛琉與隨團媒體茶敘。媒體以中華隊拿下世界冠軍為例，表示賽場上也會依照各種情況變陣，對照賴總統執政半年以來，內閣團隊是否有思考過變陣，尤其是在用人上的爭議，是否有考量擴大用人光譜？

賴總統表示，我國國家代表隊參與12強賽，本來大家都不好，最後拿到冠軍，舉國歡騰，從中可以學習到，團結合作全力以赴，才能贏得勝利。

賴總統說，我們固然贏得比賽，但他很高興在過程中，教練團、球員不論什麼時候上場擔任什麼工作，大家都全力以赴。即便會有失誤，但大家很快調整，用更好的表現來面對前一次的失誤。

賴總統表示，「從棒球賽中，給我們團隊的考量就是要團結、全力以赴，如果有什麼要檢討時，就要迅速檢討改進」。