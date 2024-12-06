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綠再杯葛癱瘓立院議事 廖先翔：替賴總統宣布戒嚴練兵？

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
今日立法院會，朝野爆發推擠衝突，國民黨立委廖先翔質疑，民進黨如癱瘓議事，賴清德總統宣布戒嚴時，立法院能否決阻擋嗎，民進黨是否已在練兵準備？記者屈彥辰／攝影
今日立法院會，朝野爆發推擠衝突，國民黨立委廖先翔質疑，民進黨如癱瘓議事，賴清德總統宣布戒嚴時，立法院能否決阻擋嗎，民進黨是否已在練兵準備？記者屈彥辰／攝影

今日立法院會，朝野爆發推擠衝突，也有多名朝野委員推擠衝突中受傷。國民黨立委廖先翔臉部遭抓傷，他質疑，民進黨如癱瘓議事，賴清德總統宣布戒嚴時，立法院能否決阻擋嗎，民進黨是否已在練兵準備？

連署罷免須附身分證的「選罷法」修正草案，該案已過冷凍期一個月。國民黨立院黨團上午提變更議程，將該案排入討論事項第一案，民進黨立委賴瑞隆、邱志偉等人不滿，趁立法院長韓國瑜主持議事時，從主席台後方大門闖入，朝野因此在主席台爆發衝突，院會停擺一上午。衝突過程也造成朝野數名立委受傷。

廖先翔說，他臉上的小傷口跟民主受到的傷害相比不算什麼，如果賴清德總統此時此刻宣布戒嚴，中華民國國會有辦法阻擋民進黨杯葛嗎？是不是民進黨在立法院杯葛，所要做的否決戒嚴相關投票，讓賴清德的戒嚴可以實施？

廖先翔表示，希望大家思考，今天民進黨是不是在練兵，是不是在為賴清德可能做的戒嚴做準備？賴清德真的宣布戒嚴的那刻起，民進黨就會用癱瘓議事的手段，杯葛立法院對於戒嚴的否決權？希望所有國人同胞深思，這樣的國會是健康的嗎，是安全的嗎，對台灣的民主是有幫助的嗎？

今日立法院會，朝野爆發推擠衝突，多名朝野委員推擠衝突中受傷。國民黨立委廖先翔臉部遭抓傷。圖／取自立委廖先翔臉書
今日立法院會，朝野爆發推擠衝突，多名朝野委員推擠衝突中受傷。國民黨立委廖先翔臉部遭抓傷。圖／取自立委廖先翔臉書

廖先翔 民進黨 立法院 賴清德

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