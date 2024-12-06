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立院再爆衝突議事停擺 傅崐萁：最後一次容忍民進黨

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
今日立法院會，朝野爆發推擠衝突，致議事停擺。國民黨立院黨團事後舉行記者會，總召傅崐萁宣示，國民黨的忍耐是有限的，「這是最後一次我們容忍民進黨。」記者屈彥辰／攝影
今日立法院會，朝野爆發推擠衝突，致議事停擺。國民黨立院黨團事後舉行記者會，總召傅崐萁宣示，國民黨的忍耐是有限的，「這是最後一次我們容忍民進黨。」記者屈彥辰／攝影

今日立法院會，朝野爆發推擠衝突，致議事停擺。國民黨立院黨團事後舉行記者會，總召傅崐萁宣示，國民黨的忍耐是有限的，「這是最後一次我們容忍民進黨。」

連署罷免須附身分證的「選罷法」修正草案，該案已過冷凍期一個月。國民黨團上午提變更議程，將該案排入討論事項第一案，民進黨立委賴瑞隆、邱志偉等人不滿，趁立法院長韓國瑜主持議事時，從主席台後方大門闖入，朝野因此在主席台爆發衝突，院會停擺一上午。衝突過程也造成朝野數名立委受傷。

國民黨團於院會散會後舉行記者會。傅崐萁說，南韓國會議員不懼南韓最強特種部隊，翻牆進入國會，決議解除戒嚴。今天立法院再次蒙羞，當進行民主議事，民進黨竟從議場後方衝上主席台，箝制韓國瑜，導致無法繼續主持會議。有哪個國家的國會，可以箝制國會議長，不能進行民主程序會議？民進黨向全世界表示挺南韓戒嚴，丟盡台灣人的臉，今天再次踐踏台灣國會尊嚴，以脅迫方式，不讓國會進行民主會議。

傅崐萁表示，民進黨大言不慚，議事要經過民進黨同意，不然就要暴力相向。立委廖先翔被當場抓破臉，還有幾位藍委扭傷。民進黨用這種卑劣、流氓手段暴力對付國民黨，這是民進黨暴力本質，請國人看清楚民進黨真面目。

傅崐萁指出，國民黨在國會殿堂從未霸占主席台，國民黨在主席台上是要守護主席，進行正常議事程序，從未中斷會議進行。民進黨再三攻擊、霸占主席台，脅迫會議主席，不讓會議進行，讓院會再次流會停擺，浪費人民納稅錢。民進黨泱泱執政黨，用做賊方式，凌晨4、5時撬開門鎖，進入委員會會議室，不讓隔日會議進行，現在變本加厲。

傅崐萁強調，國民黨的忍耐是有限的，畢竟代表全國國人民意、尊嚴，「這是最後一次我們容忍民進黨」，人民不再容忍民進黨。民進黨用暴力手段毀掉國會議事殿堂，把臉丟到全世界，南韓人民抗議民進黨，贊成戒嚴的民進黨何時要跟南韓人民、全國人民道歉？

傅崐萁也說，賴清德回到台灣，希望能夠好好處理這事情。台灣國會永無寧日，到底是民進黨部分人的意見，還是賴清德下達的對戰指令？若是這樣，人民不會原諒賴清德，更不會原諒民進黨。國民黨不會再容忍，代表人民伸張民權，在國會殿堂，一定會捍衛尊嚴，也讓韓國瑜未來能夠順暢主持議事。國民黨絕不屈服，民進黨不要「打人喊救人」，對今日民主最黑暗的一天，深刻表達遺憾。

至於下次立法院會是否繼續處理選罷法修法，傅崐萁說，國民黨一切按照民主程序，按照國會規則進行。

今日立法院會，朝野爆發推擠衝突，導致議事停擺。記者許正宏／攝影
今日立法院會，朝野爆發推擠衝突，導致議事停擺。記者許正宏／攝影

民進黨立委突從主席台後門衝出包圍主席台，引發藍綠立委大混戰，立法院長韓國瑜（右一）見狀宣布休息。記者許正宏／攝影
民進黨立委突從主席台後門衝出包圍主席台，引發藍綠立委大混戰，立法院長韓國瑜（右一）見狀宣布休息。記者許正宏／攝影

傅崐萁 國民黨 民進黨 立法院 選罷法

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