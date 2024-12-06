遭控「養子外人說」 陳昭姿：政治攻防真要這麼沒人性？

立法院衛環委員會昨審人工生殖法草案，民進黨立委郭昱晴控陳昭姿曾說「養子對我而言終究是外人」，遭陳要求道歉。對郭昱晴今天在議場前獻花道歉，陳昭姿在臉書發文表示，把不是她講的話拿來做人格毀滅式攻擊，政治攻防真要這麼沒人性？她過去長期支持的民進黨不是這樣的。

陳昭姿表示，昨聽到郭昱晴在質詢台上，把不是她講的話，當成她說的話，進行人格毀滅式攻擊、要營造外界對她無血無淚的社會評價，她難過一整天，除感受到對於她家庭和諧破壞的難過外，也心想政治攻防真的要這麼沒人性？她過去認識、長期支持的民進黨不是這樣的。

「但郭昱晴委員既然道歉了，我會接受。」陳昭姿表示，她也回送郭委員一本22年前她寫的書，書中述說她面對不孕症面臨的困境與挑戰，很多人批評、誤會她是「血緣主義」至上者，這真是天大的笑話，「我的思想可能比某些自詡進步的年輕委員還更開放、更先進」，她追求的是讓每個人都有選擇的權利。

陳昭姿強調，請民進黨立委、性平部還有所有帶著惡意既定立場的人，別再說「陳昭姿都收養了還在搞代孕」，以及各種人格毀滅的攻擊，也請尊重每一個家庭，無論是透過代孕、收養達成幸福，都尊重並給予選擇。

陳昭姿今早受訪時也說，說聖母瑪利亞也是代孕，告訴她這句話的人是基督徒，而她的解讀是「每個孩子都是上帝的，所以每個人都是代孕媽媽」，本來是個美意，但若該說法有傷害到任何教徒，「我也道歉，不會再引用」。