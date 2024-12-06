快訊

北市驚傳國中生持美工刀恐嚇同學 家長著急「我的孩子要自己救」

蛋白區也愈買愈小！雙北這區最慘、5年少8坪

梁文傑撇指名譴責宋思瑤 蕭旭岑：全台皆知民進黨霸凌

遭控「養子外人說」 陳昭姿：政治攻防真要這麼沒人性？

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨立委郭昱晴昨在衛環委員會控陳昭姿曾說「養子對我而言終究是外人」，遭陳要求公開道歉。郭今在議場前獻花致歉。圖／取自陳昭姿臉書
民進黨立委郭昱晴昨在衛環委員會控陳昭姿曾說「養子對我而言終究是外人」，遭陳要求公開道歉。郭今在議場前獻花致歉。圖／取自陳昭姿臉書

立法院衛環委員會昨審人工生殖法草案，民進黨立委郭昱晴陳昭姿曾說「養子對我而言終究是外人」，遭陳要求道歉。對郭昱晴今天在議場前獻花道歉，陳昭姿在臉書發文表示，把不是她講的話拿來做人格毀滅式攻擊，政治攻防真要這麼沒人性？她過去長期支持的民進黨不是這樣的。

陳昭姿表示，昨聽到郭昱晴在質詢台上，把不是她講的話，當成她說的話，進行人格毀滅式攻擊、要營造外界對她無血無淚的社會評價，她難過一整天，除感受到對於她家庭和諧破壞的難過外，也心想政治攻防真的要這麼沒人性？她過去認識、長期支持的民進黨不是這樣的。

「但郭昱晴委員既然道歉了，我會接受。」陳昭姿表示，她也回送郭委員一本22年前她寫的書，書中述說她面對不孕症面臨的困境與挑戰，很多人批評、誤會她是「血緣主義」至上者，這真是天大的笑話，「我的思想可能比某些自詡進步的年輕委員還更開放、更先進」，她追求的是讓每個人都有選擇的權利。

陳昭姿強調，請民進黨立委、性平部還有所有帶著惡意既定立場的人，別再說「陳昭姿都收養了還在搞代孕」，以及各種人格毀滅的攻擊，也請尊重每一個家庭，無論是透過代孕、收養達成幸福，都尊重並給予選擇。

陳昭姿今早受訪時也說，說聖母瑪利亞也是代孕，告訴她這句話的人是基督徒，而她的解讀是「每個孩子都是上帝的，所以每個人都是代孕媽媽」，本來是個美意，但若該說法有傷害到任何教徒，「我也道歉，不會再引用」。

人工生殖法 民進黨 郭昱晴 陳昭姿

延伸閱讀

人工生殖法草案發言惹爭議 郭昱晴獻花致歉陳昭姿

邱泰源：人工生殖法3周前就擬定代孕脫鉤 非急轉彎

代理孕母政策大轉彎 蘇清泉：我會讓法案卡著

衛福部霸凌延燒 陳昭姿爆跨司處：組長、專委、參事都有

相關新聞

藍衝選罷法罷免連署加嚴釀衝突 闖關失敗、韓國瑜宣佈散會

立法院今天上午召開院會，國民黨團提變更議程，將攸關連署罷免須附身分證的「選罷法」修正草案，排入討論事項第一案，朝野爆發推...

遭控「養子外人說」 陳昭姿：政治攻防真要這麼沒人性？

立法院衛環委員會昨審人工生殖法草案，民進黨立委郭昱晴控陳昭姿曾說「養子對我而言終究是外人」，遭陳要求道歉。對郭昱晴今天在...

立法院財委會抵金考察 陳玉珍喊金門成為兩岸金融試點

立法院財政委員會前天由召集委員陳玉珍率領蒞金考察，昨日與在地金融銀行業者座談，陳玉珍表示，她邀請這些單位前來金門實地考察...

12強奪冠…許智傑提案11月24日為「台灣棒球日」 順利付委

世界12強棒球賽中華隊奪下隊史首座冠軍，民進黨立委許智傑提案，將11月24日訂為台灣棒球日，立法院今天進行報告事項，該提...

談兩岸關係 賴總統：對和平要有理想但不能有幻想

賴清德總統出訪友邦，今在帛琉與隨行媒體茶敘。談到兩岸關係，賴總統表示，他重申，中國應善盡區域責任，台灣願意在對等尊嚴下跟...

川普上台對台關係投變數 賴總統：對美新政府有信心

外界關注美國新任總統川普上台後，台美關係是否出現變化。賴清德總統今天表示，台灣跟美過共享民主自由及人權的普世價值，台灣也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。