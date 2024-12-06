快訊

北市驚傳國中生持美工刀恐嚇同學 家長著急「我的孩子要自己救」

蛋白區也愈買愈小！雙北這區最慘、5年少8坪

梁文傑撇指名譴責宋思瑤 蕭旭岑：全台皆知民進黨霸凌

立法院財委會抵金考察 陳玉珍喊金門成為兩岸金融試點

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
立法院財政委員會前天由召集委員陳玉珍率領蒞金考察，昨日與在地金融銀行業者座談。圖／立委陳玉珍辦公室提供
立法院財政委員會前天由召集委員陳玉珍率領蒞金考察，昨日與在地金融銀行業者座談。圖／立委陳玉珍辦公室提供

立法院財政委員會前天由召集委員陳玉珍率領蒞金考察，昨日與在地金融銀行業者座談，陳玉珍表示，她邀請這些單位前來金門實地考察，最大的目的就是希望能夠讓大家多看見金門，不論是民間促參，各銀行、證券業來金門設點，讓金門作為兩岸的中心點，可以發揮地利優勢，成為兩岸金融試點試行的地區。

據了解，此次隨行官員及業界代表陣容龐大，包括行政院、財政部、金管會等中央部會及公民營金融機構，堪稱「金光閃閃」，會中也聚焦離島金融現況與未來發展可能性。

陳玉珍與在地金融銀行業者座談時表示，不論是公股銀行及民間銀行，其實金門的在地企業大多不願意向其融資借貸，主因就是銀行借貸的條件太過嚴苛，不如民間借貸公司便利。從數據上來看，金門不論公股及民間銀行，其存放比都遠低於全國平均的70%，顯然各銀行在放款上仍有很大努力空間。

座談中，業者普遍反映，當地企業不願向銀行融資，主因是貸款條件過於嚴苛，轉而依賴民間借貸的便利性。陳玉珍呼籲，金管會及財政部應考量離島企業規模較小的特性，調整相關政策，提供更彈性的融資支持。兆豐銀行金門分行則透露，未來將提升在地業務比重。陳玉珍表示，在政策上，也請金管會及財政部能夠思考離島企業規模不大的情況下，給予離島在融資借貸上有特別考量。

此次考察也聚焦金門的基礎金融設施升級問題，土銀金門分行計畫合併兩處分行，並重建現址的老舊建築，陳玉珍對此表示支持，認為此舉不僅能改善服務品質，更有助於帶動金城核心區的整體市容更新。針對台銀金門分行目前僅在金湖地區設點的現況，陳玉珍建議，可考慮擴展至金城、金寧或金沙等地，藉以實現普惠金融目標，同時，她也呼籲金管會放寬離島分行設立的法規限制，促進金融普及。

此外，陳玉珍特別感謝財政部對改善離島地域加給政策的快速回應，她指出，過去部分派駐金門的公股銀行行員未能享有加給，造成士氣影響；她強調，應保障所有在金門服務的行員公平待遇，進一步提升對離島服務的吸引力。

在金門的特殊地位與環境下，陳玉珍認為，推動離島專屬政策十分必要，她期待未來在政府與金融業的共同努力下，金門能成為兩岸金融試點地區，並吸引金融科技產業進駐，通過政策創新與基礎設施改善，金門有望在金融領域發揮更大的地緣優勢與經濟潛力。

立法院財政委員會昨日與在地金融銀行業者座談，陳玉珍表示應鼓勵更多銀行、證券業進駐金門，提供完善金融服務，並強調優化金門金融環境對提升當地經濟活力的重要性。圖／立委陳玉珍辦公室提供
立法院財政委員會昨日與在地金融銀行業者座談，陳玉珍表示應鼓勵更多銀行、證券業進駐金門，提供完善金融服務，並強調優化金門金融環境對提升當地經濟活力的重要性。圖／立委陳玉珍辦公室提供

考察 金門 陳玉珍

延伸閱讀

陳玉珍揭賴清德出訪用簡體字：總統用敵國文字該當何罪

暗諷民進黨…謝龍介：嘴上愛台灣 心裡愛台幣最要不得

盼發展金門金融 立院財委會赴金座談探討做法

陳玉珍送見面禮 提「青鳥手機監控」調查委員會鎖定王義川

相關新聞

藍衝選罷法罷免連署加嚴釀衝突 闖關失敗、韓國瑜宣佈散會

立法院今天上午召開院會，國民黨團提變更議程，將攸關連署罷免須附身分證的「選罷法」修正草案，排入討論事項第一案，朝野爆發推...

遭控「養子外人說」 陳昭姿：政治攻防真要這麼沒人性？

立法院衛環委員會昨審人工生殖法草案，民進黨立委郭昱晴控陳昭姿曾說「養子對我而言終究是外人」，遭陳要求道歉。對郭昱晴今天在...

立法院財委會抵金考察 陳玉珍喊金門成為兩岸金融試點

立法院財政委員會前天由召集委員陳玉珍率領蒞金考察，昨日與在地金融銀行業者座談，陳玉珍表示，她邀請這些單位前來金門實地考察...

12強奪冠…許智傑提案11月24日為「台灣棒球日」 順利付委

世界12強棒球賽中華隊奪下隊史首座冠軍，民進黨立委許智傑提案，將11月24日訂為台灣棒球日，立法院今天進行報告事項，該提...

談兩岸關係 賴總統：對和平要有理想但不能有幻想

賴清德總統出訪友邦，今在帛琉與隨行媒體茶敘。談到兩岸關係，賴總統表示，他重申，中國應善盡區域責任，台灣願意在對等尊嚴下跟...

川普上台對台關係投變數 賴總統：對美新政府有信心

外界關注美國新任總統川普上台後，台美關係是否出現變化。賴清德總統今天表示，台灣跟美過共享民主自由及人權的普世價值，台灣也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。