立法院財委會抵金考察 陳玉珍喊金門成為兩岸金融試點

立法院財政委員會前天由召集委員陳玉珍率領蒞金考察，昨日與在地金融銀行業者座談，陳玉珍表示，她邀請這些單位前來金門實地考察，最大的目的就是希望能夠讓大家多看見金門，不論是民間促參，各銀行、證券業來金門設點，讓金門作為兩岸的中心點，可以發揮地利優勢，成為兩岸金融試點試行的地區。

據了解，此次隨行官員及業界代表陣容龐大，包括行政院、財政部、金管會等中央部會及公民營金融機構，堪稱「金光閃閃」，會中也聚焦離島金融現況與未來發展可能性。

陳玉珍與在地金融銀行業者座談時表示，不論是公股銀行及民間銀行，其實金門的在地企業大多不願意向其融資借貸，主因就是銀行借貸的條件太過嚴苛，不如民間借貸公司便利。從數據上來看，金門不論公股及民間銀行，其存放比都遠低於全國平均的70%，顯然各銀行在放款上仍有很大努力空間。

座談中，業者普遍反映，當地企業不願向銀行融資，主因是貸款條件過於嚴苛，轉而依賴民間借貸的便利性。陳玉珍呼籲，金管會及財政部應考量離島企業規模較小的特性，調整相關政策，提供更彈性的融資支持。兆豐銀行金門分行則透露，未來將提升在地業務比重。陳玉珍表示，在政策上，也請金管會及財政部能夠思考離島企業規模不大的情況下，給予離島在融資借貸上有特別考量。

此次考察也聚焦金門的基礎金融設施升級問題，土銀金門分行計畫合併兩處分行，並重建現址的老舊建築，陳玉珍對此表示支持，認為此舉不僅能改善服務品質，更有助於帶動金城核心區的整體市容更新。針對台銀金門分行目前僅在金湖地區設點的現況，陳玉珍建議，可考慮擴展至金城、金寧或金沙等地，藉以實現普惠金融目標，同時，她也呼籲金管會放寬離島分行設立的法規限制，促進金融普及。

此外，陳玉珍特別感謝財政部對改善離島地域加給政策的快速回應，她指出，過去部分派駐金門的公股銀行行員未能享有加給，造成士氣影響；她強調，應保障所有在金門服務的行員公平待遇，進一步提升對離島服務的吸引力。

在金門的特殊地位與環境下，陳玉珍認為，推動離島專屬政策十分必要，她期待未來在政府與金融業的共同努力下，金門能成為兩岸金融試點地區，並吸引金融科技產業進駐，通過政策創新與基礎設施改善，金門有望在金融領域發揮更大的地緣優勢與經濟潛力。