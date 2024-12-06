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12強奪冠…許智傑提案11月24日為「台灣棒球日」 順利付委

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
中華隊於「世界12強棒球賽」擊敗日本隊，全台歡騰。世界棒壘球總會28日公布男子棒球最新世界排名，日本隊續占榜首，中華隊獨居第二。(本報資料照片)
中華隊於「世界12強棒球賽」擊敗日本隊，全台歡騰。世界棒壘球總會28日公布男子棒球最新世界排名，日本隊續占榜首，中華隊獨居第二。(本報資料照片)

世界12強棒球賽中華隊奪下隊史首座冠軍，民進黨立委許智傑提案，將11月24日訂為台灣棒球日，立法院今天進行報告事項，該提案順利付委審查。許智傑表示，台灣勇奪世界棒球賽冠軍，這榮耀應該共童分享，至於是否放假由相關部門決定。

世界12強棒球賽，中華隊在決賽以4比0擊敗日本隊勇奪冠軍，掀起全台棒球熱潮。許智傑第一時間提案，爭取11月24日設定為台灣棒球日，紀念並分享這份榮耀。

根據許智傑提案內容，擬提升現行「紀念日及節日實施辦法」位階至法律，當中增設11月24日為台灣棒球日，當天由中央及地方政府分別舉行紀念活動，各機關、團體、學校亦得分別舉行紀念活動。

該提案立法院會今天處理報告事項時，朝野立委無異議，順利交付內政委員會審查。 許智傑強調，訂定台灣棒球日是紀念棒球奪冠，以及政府重視體育政策與方向，純粹是為了紀念，與放假無關，是否放假由相關部門決定。

世界棒球12強 立法院 許智傑

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