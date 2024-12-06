談兩岸關係 賴總統：對和平要有理想但不能有幻想

賴清德總統出訪友邦，今在帛琉與隨行媒體茶敘。談到兩岸關係，賴總統表示，他重申，中國應善盡區域責任，台灣願意在對等尊嚴下跟中國交流合作，謀取和平共榮的目標。「和平無價、戰爭沒有贏家」，我們對和平要有理想，但不能有幻想。

賴總統此次過境夏威夷與關島時，與美國前眾議院議長裴洛西、現任眾院議長強生等美方政要通話。媒體詢問，美方政要是否有具體承諾一起守護區域和平？兩岸關係陷入僵局，接下來兩岸如何突破？

賴總統表示，當他跟美國好朋友通電或視訊時，他很感謝美國不管哪個政黨或參眾兩院或政府官員，對台灣的堅定支持。而深入瞭解，何以我們有機會發展出這麼深厚的關係，他認為最重要的是大家是民主國家，堅定民主自由與人權的價值是最重要的。

賴總統說，至於台灣的安全、台海和平與區域穩定，「必須先理解我們的關鍵角色、必須要盡的責任。我們盡我們的責任，相信美國與其他民主國家，也會扮演他們應有的角色」，大家分工合作、團結以赴，自然可以確保區域的和平穩定。

話鋒一轉，賴總統說，他在520就職或雙十國慶演說中都不斷強調，台灣一定要堅持民主自由的憲政體制；堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬；堅持主權不容侵犯併吞；堅持中華民國台灣的前途，只有2300萬人可以決定。

賴總統重申，中國應善盡區域責任，台灣願意在對等尊嚴下跟中國交流合作，謀取和平共榮的目標。和平無價、戰爭沒有贏家，「我們對和平要有理想，但不能有幻想」，一定要持續不斷提升軍事國防力量，也要提高經濟實力與韌性，再用民主自由人權的普世價值，跟民主陣營肩並肩站在一起，這是未來我們走入國際社會之道。