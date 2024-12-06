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川普上台對台關係投變數 賴總統：對美新政府有信心

聯合報／ 特派記者周佑政／帛琉即時報導
賴總統出訪友邦，今天在帛琉與隨行採訪媒體茶敘。記者周佑政／攝影
賴總統出訪友邦，今天在帛琉與隨行採訪媒體茶敘。記者周佑政／攝影

外界關注美國新任總統川普上台後，台美關係是否出現變化。賴清德總統今天表示，台灣跟美過共享民主自由及人權的普世價值，台灣也長期享有美國跨黨派的支持，台灣有信心和美國新政府持續深化各項合作，抵抗威權擴張，也創造兩國繁榮發展。

賴總統出訪友邦，今天在帛琉與隨行採訪媒體茶敘。賴總統說，這次出訪三個友邦，都是在他跟副總統蕭美琴520就職典禮上，受到三個友邦元首邀請，這是既定的行程，回應邀請。他要再次感謝美國政府提供安全、尊嚴、舒適、便利的協助，讓此趟出訪得以順利成行。

賴總統表示，台灣跟美過共享民主自由及人權的普世價值，台灣也長期享有美國跨黨派的支持，近年來更在科技及經貿上緊密合作，台灣有信心，和新政府持續深化各項合作，抵抗威權擴張，也創造兩國繁榮發展，並在區域穩定與和平上，做出更多貢獻。

賴總統說，這趟出訪，與過境的夏威夷、關島以及三個邦交國，共同就極權主義的威脅，包括認知作戰、假訊息作戰、區域穩定安全、極權國家的灰色侵擾等交換意見，目的是希望在現有的民主基礎上，持續深化民主，避免極權主義的威脅。

媒體提問，與美國總統拜登相比，川普並不重視以民主價值為基礎的合作關係，日本日前也產生新首相，而韓國未來情勢難以預測，未來台灣要強化國際社會支持，外交政策上該如何調整？

賴總統表示，民主政治就是政黨政治，必須在政黨規範下運作，所以政黨輪替或朝野攻防本是常態；他深刻認為，在民主制度上如果有出現任何問題，必然要用更大的民主去面對。

賴總統說，不管美國、日本、南韓，經過大選後有些政黨輪替，有些是少數執政，但他這三個國家的人民對民主的堅持不會退讓。也許政黨輪替後會有磨合期間，但跟民主陣營站在一起，捍衛民主價值、抵抗威權主義擴張，確保世界的穩定與發展的方向不會改變。他對各國人民與新政府都有信心，將持續合作。

出訪 川普 美國 賴清德

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