藍衝選罷法罷免連署加嚴釀衝突 闖關失敗、韓國瑜宣佈散會

立法院今天上午召開院會，國民黨團提變更議程，將攸關連署罷免須附身分證的「選罷法」修正草案，排入討論事項第一案，朝野爆發推擠衝突。韓國瑜約在中午12時左右在藍委護送下站上主席台宣布散會，選罷法今日未闖關成功。

國民黨立委針對「選罷法」共兩項提案，其中之一是罷免連署需附身分證，此案已過冷凍期一個月。國民黨上午突襲將此案排入討論事項第一案，引發綠委不滿，民進黨立委賴瑞隆、邱志偉等人，趁韓國瑜主席議程時，從主席台後方大門闖入，朝野因此在主席台爆發衝突，院會停擺一上午。

現場藍綠互相叫囂，藍營要求賴清德總統為綠黨團小編戒嚴說道歉；綠營則批評國民黨才是「戒嚴黨」，並舉牌指「反對沒收罷免、反對惡修選罷法」等。

韓國瑜約於12時左右，在藍委護送下站上主席台，裁示兩項復議案另定期處理，並且宣佈散會。