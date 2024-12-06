快訊

北市驚傳國中生持美工刀恐嚇同學 家長著急「我的孩子要自己救」

蛋白區也愈買愈小！雙北這區最慘、5年少8坪

梁文傑撇指名譴責宋思瑤 蕭旭岑：全台皆知民進黨霸凌

聽新聞
0:00 / 0:00

藍衝選罷法罷免連署加嚴釀衝突 闖關失敗、韓國瑜宣佈散會

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
立法院院會今天審議法案，國民黨團提案變更議程，要將選罷法修正案排入今日議程，讓連署加嚴版本能夠三讀，在一項項討論各法案時，民進黨立委突從主席台後門衝出包圍主席台，引發藍綠立委大混亂，立法院長韓國瑜（右）見狀宣布休息，而藍綠立委持續在主席台上相互推擠。記者許正宏／攝影
立法院院會今天審議法案，國民黨團提案變更議程，要將選罷法修正案排入今日議程，讓連署加嚴版本能夠三讀，在一項項討論各法案時，民進黨立委突從主席台後門衝出包圍主席台，引發藍綠立委大混亂，立法院長韓國瑜（右）見狀宣布休息，而藍綠立委持續在主席台上相互推擠。記者許正宏／攝影

立法院今天上午召開院會，國民黨團提變更議程，將攸關連署罷免須附身分證的「選罷法」修正草案，排入討論事項第一案，朝野爆發推擠衝突。韓國瑜約在中午12時左右在藍委護送下站上主席台宣布散會，選罷法今日未闖關成功。

國民黨立委針對「選罷法」共兩項提案，其中之一是罷免連署需附身分證，此案已過冷凍期一個月。國民黨上午突襲將此案排入討論事項第一案，引發綠委不滿，民進黨立委賴瑞隆、邱志偉等人，趁韓國瑜主席議程時，從主席台後方大門闖入，朝野因此在主席台爆發衝突，院會停擺一上午。

現場藍綠互相叫囂，藍營要求賴清德總統為綠黨團小編戒嚴說道歉；綠營則批評國民黨才是「戒嚴黨」，並舉牌指「反對沒收罷免、反對惡修選罷法」等。

韓國瑜約於12時左右，在藍委護送下站上主席台，裁示兩項復議案另定期處理，並且宣佈散會。

修法 國民黨 立法院 選罷法 韓國瑜

延伸閱讀

韓國瑜、郭智輝等人揭幕 台灣醫療科技展盛大登場

劉家昌、瓊瑤相繼離世 韓國瑜：愴然與不捨如潮水般湧來

瓊瑤曾任高市「愛情產業鏈」總顧問 韓國瑜、李佳芬都是粉絲

就職立委被韓國瑜問「要酒測了嗎」 王義川這樣回應

相關新聞

藍衝選罷法罷免連署加嚴釀衝突 闖關失敗、韓國瑜宣佈散會

立法院今天上午召開院會，國民黨團提變更議程，將攸關連署罷免須附身分證的「選罷法」修正草案，排入討論事項第一案，朝野爆發推...

遭控「養子外人說」 陳昭姿：政治攻防真要這麼沒人性？

立法院衛環委員會昨審人工生殖法草案，民進黨立委郭昱晴控陳昭姿曾說「養子對我而言終究是外人」，遭陳要求道歉。對郭昱晴今天在...

選罷法修法朝野再爆衝突 王美惠見血手腕被抓傷

國民黨立法院黨團意圖變更議程，力拚選罷法加嚴罷免連署修法通過。不過，民進黨立委邱志偉、賴瑞隆等人突然衝上主席台，國民黨立...

藍突襲「選罷法」連署加嚴版 綠委衝主席台推擠濺血

立法院今天進行院會，國民黨立院黨團提變更議程，將「選罷法」排入今天議程，讓連署加嚴版本進入二三讀程序。不過，尚未到該案時...

立法院財委會抵金考察 陳玉珍喊金門成為兩岸金融試點

立法院財政委員會前天由召集委員陳玉珍率領蒞金考察，昨日與在地金融銀行業者座談，陳玉珍表示，她邀請這些單位前來金門實地考察...

12強奪冠…許智傑提案11月24日為「台灣棒球日」 順利付委

世界12強棒球賽中華隊奪下隊史首座冠軍，民進黨立委許智傑提案，將11月24日訂為台灣棒球日，立法院今天進行報告事項，該提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。